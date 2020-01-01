بريطانيا: ارتفاع إصابات كورونا لـ298 ألفا والوفيات 45 ألفا

الجمعة 24/يوليه/2020 - 10:55 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
وكالات
أعلنت بريطانيا، اليوم الجمعة، عن ارتفاع أعداد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 298 ألفا و731 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم بتوقيت لندن.

وأشارت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن عدد الوفيات في بريطانيا جراء الفيروس بلغ 45 ألفا و639 حالة وتعافى 1425 من المصابين حتى الآن .

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

أخبار تهمك

الموت يفجع الفنانة نهال عنبر

منذ حوالي 7 ساعات

لا ينتهي بعد الشفاء.. المصل واللقاح يكشف متلازمة بعد التعافي من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. تصريحات جديدة من القيادة المركزية الأمريكية بشأن الطائرة الإيرانية

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة المفاوضات مع أدريان تريبل

منذ أقل من ساعة

عروض صينية لضم نجم ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

الأوقاف تزف بشرى سارة بشأن صلاة الجمعة

منذ أقل من ساعتين

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

صفقة تبادلية نارية بين مانشستر سيتي وبرشلونة هذا الصيف

منذ حوالي 4 ساعات

خالد الجندي يحذر من شيء قد يؤدي لضياع الدين (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يقرر التخلص من الثلاثي الأجنبي

منذ ساعة و 25 دقيقة

أخبار مبشرة من وزارة التعليم عن نتيجة الشهادة الثانوية

منذ حوالي 15 ساعة

عرض إماراتي ضخم يُهدد بقاء نجم الأهلي مع الفريق

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 668 إصابة جديدة بكورونا.. و40 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

بعد الموافقة على إرسال قوات لليبيا..تركيا: لا نريد حربًا مع مصر

منذ حوالي 18 ساعة

صدمة كبرى.. ليروى ساني ينصح زميله بعدم الانتقال إلى مانشستر سيتي

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة طلب أحمد فتحي البقاء مع الأهلي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:42 ص

الأوقاف تزف بشرى سارة بشأن صلاة الجمعة

خالد الجندي يحذر من شيء قد يؤدي لضياع الدين (فيديو)

07:46 ص

الزمالك يقرر التخلص من الثلاثي الأجنبي

09:59 ص

حقيقة طلب أحمد فتحي البقاء مع الأهلي

09:16 ص

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

07:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً