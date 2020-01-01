المشاهد الأولي لاعتراض الطائرة الإيرانية في سماء سوريا





أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، عن اعتراض مقاتلة أمريكية لطائرة ركاب إيرانية "ماهان إير" في سماء سوريا.





ومن جانبها، أكدت طهران، أن طائرة إيرانية في أقعلت من طهران في طريقها نحو بيروت اضطرت لتغيير مسارها في المجال الجوي السوري بعد أن اعترضتها مقاتلة.





وأضافت أن طيار طائرة الركاب حاول عندما رأى الاقتراب الخطير تجنب الاصطدام، مما أدى إلى إصابة العديد من الأشخاص على متن الطائرة، وهبطت الطائرة في بيروت، وأقلت الركاب، وزودت بالوقود، ثم عادت إلى طهران.





وأقرت الولايات المتحدة، أن مقاتلة أمريكية اعترضت طائرة ركاب إيرانية فوق سوريا بعد ساعات على إعلان التلفزيون الرسمي الإيراني عن حادث من هذا النوع في المنطقة نفسها، مشيرا إلى اعتراض الطائرة من قبل مقاتلة إسرائيلية.





وقالت القيادة المركزية الأمريكية التي تشرف على العمليات الأمريكية في الشرق الأوسط، إن مقاتلة من نوع "اف-15 كانت تقوم بمهمة جوية روتينية أجرت عملية مراقبة بصرية عادية لطائرة ركاب (تابعة لشركة) ماهان على مسافة آمنة تبلغ حوالى ألف متر عن الطائرة".





وأضافت "عندما تعرف قائد الاف-15 على الطائرة على أنها طائرة كاب لماهان إير، ابتعد بأمان عن الطائرة"، مؤكدة أن عملية "الاعتراض المهنية جرت وفق المعايير الدولية".





وسابقا كان التلفزيون الإيراني الرسمي قد أعلن على موقعه الالكتروني أن طائرة حربية إسرائيلية اعترضت طائرة ركاب إيرانية كانت تحلّق في الأجواء السورية، في رحلة من طهران إلى بيروت الخميس، ما أجبر قائدها على تغيير مسارها لتفادي حصول اصطدام.







