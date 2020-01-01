حكم شراء الأضحية بالتقسيط وحلق الشعر والأظافر للمضحي

قال الدكتور إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر، إنه في حالة عدم التزام المضحي بحلق شعره، فإن الأضحية تكون صحيحة وليست باطلة.





وتابع خلال لقائه مع الإعلامية هند النعساني، ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، أن المضحي عندما لا يقص شعره أو أظافره يتشبه بالمسلم خلال الإحرام فهي من الأمور التي تعظم شعائر الله سبحانه وتعالى.





وأشار الدكتور إبراهيم رضا إلى أنه يجب على المسلم أن يجتهد في يوم عرفة قدر استطاعته خاصة أن هذا اليوم أفضل أيام السنة للدعاء فيه، وأن يوم عرفة أكثر يوم يعتق الله الناس من دخول النار.





وأضف الدكتور إبراهيم رضا أن شراء الأضحى بالتقسيط جائز عبر دفع أقساط منتظمة كل شهر فهناك بنك الطعام ووزارة الأوقاف والصكوك، موضحا أن وزارة الأوقاف تستورد عجول حية من السودان يبلغ سعرها 4 ألاف جنيه وبذلك يصل قيمة الصك 1800 جنيه وهذا من باب التيسير على المؤمنين.





ويتراوح سعر صك الأضحية للحم البلدي بين 3100 و3300 جنيه، كما يتراوح سعر صحك الأضحية للحم المستورد بين 1900 جنيه و2550 جنيهًا، بحسب حجم العجل المستورد.





ويتجه البعض لشراء صكوك الأضحية في حالة عدم القدرة على شراء أضحية كاملة أو الاشتراك مع غيرهم، فمع اقتراب عيد الأضحى تعلن المؤسسات الخيرية عن أسعار وتفاصيل شراء صكوك الأضحية بها.





وتختلف طرق شراء صك الأضحية بالمؤسسات الخيرية سواء عن طريق التوجه للجمعية أو من خلال موقعها الإلكتروني على الفيسبوك.



