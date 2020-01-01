اللجنة الأولمبية الدولية: "طوكيو 2020" يجب أن تكون بسيطة وآمنة

قال عضو اللجنة الأولمبية الدولية جون كوتس، إن طوكيو يجب أن تستضيف أولمبياد بسيطة في العام المقبل مع الوضع في الاعتبار أهمية صحة وسلامة الرياضيين خلال التخطيط.





ويرأس الأسترالي كوتس لجنة التنسيق، التابعة للجنة الأولمبية الدولية، لألعاب طوكيو 2020 والتي تأجلت حتى 2021 بسبب جائحة فيروس كورونا.





وكتب نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية في صحيفة ديلي تليغراف التي تصدر في سيدني اليوم الجمعة، بعد يوم من حفل العد التنازلي لإقامة البطولة: "الأنباء الجيدة هي أن جميع الأماكن التي تستضيف البطولة والبالغ عددها 42، تم تأمينها مرة أخرى، جدول البطولة كما هو".





وأضاف: "لكن يجب تقليص التكاليف بسبب تأثير التأجيل وأيضاً إقامة بطولة بسيطة للتأكد من تنظيمها بفاعلية وأمان واستدامة في ضوء الوضع الجديد".





وتابع: "مع تبقي عام واحد فالصورة ليست واضحة بشأن كيفية إقامة بطولة بسيطة، الوضع المحلي والدولي يتغير باستمرار بسبب مرض كوفيد-19".





وأشار كوتس إلى أن وضع الإجراءات المضادة لجائحة فيروس كورونا ليست مهمة سهلة لكنه رحب بالالتزام الكبير من جانب الحكومة اليابانية وحكومة طوكيو واللجنة المنظمة للبطولة.





وتابع: "اللجنة الأولمبية الدولية وكل شركائنا في اليابان.. يقومون بكل ما في وسعهم لضمان ليس إقامة البطولة فقط بل أيضاً أن يأتي الرياضيون في المقام الأول وفوق كل شيء في جميع خططنا".





وأضاف: "نعم نريد أن يحظى الرياضيون من كل أنحاء العالم بفرصتهم في المنافسة في الأولمبياد كما كانوا يحلمون، لكن وبشكل حاسم يجب أن يتأكدوا من أن صحتهم وسلامتهم.. في أمان".





ويرأس كوتس اللجنة الأولمبية الأسترالية وأوضح أن رد فعل الرياضيين في بلاده تجاه قرار تأجيل الأولمبياد كان "ملهماً".





وقال: "كل الرياضيين الذين يحلمون بطوكيو كان عليهم إعادة تقييم خططهم للأولمبياد.. أظهروا مرونة مذهلة للقيام بهذه التعديلات".