"يالرموش ياسهام قوية".. روبي تخطف الأنظار بإطلالة جذابة (صورة)

نشرت الفنانة روبي، صورة لها من داخل شرفتها اثناء قضاء أجازتها الصيفية، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، وكالعادة تفاعل الجمهور وعشاقها مع الصورة.









وطهرت روبي، ببيجامة صفراء، وملامحها الجذابة، وانهالت التعليقات على الصورة، منها: "يالرموش أسهام قوية"، وغيرها من التعليقات التي دلت على إعجاب عشاق الفنانة بالصورة.









يذكر أن آخر أعمال روبي كان فيلم "حملة فرعون" من بطولة عمرو سعد ومحمود عبد المغني وحمدي الميرغني ومحمد لطفي ورامز أمير، وبمشاركة الملاكم العالمي مايك تايسون، وهو من إخراج رؤوف عبد العزيز، ومن إنتاج محمد السبكي. والفيلم مأخوذ عن من فيلم "الساموراي السبعة" الذي أنتج عام 1954، ويعد من أشهر الأعمال السينمائية.



