عالم بالأزهر يحذر من ذبح الأضحية في الشارع.. لهذا السبب

حدد الدكتور إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر، شروط الأضحية الصحيحة بأن تكون خالية من العيوب أو الأمراض، وإلا تكون هزيلة "معصعصة" حتى يستفاد من لحومها الفقراء والمساكين.





وتابع خلال لقائه مع الإعلامية هند النعساني، ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرسول محمد صل الله عليه وسلم قال إن الله طيب لا يقبل إلا ما كان طيبا.





وأضاف إبراهيم رضا أنه يجب عدم ذبح الأضحية في الشارع حتى لا يختلط الدم بالأتربة حتى لا يحدث أيضا تجمع خلال ذبح الأضحية.





وأكد إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر أن الأضحية إحياء لسنة سيدنا إبراهيم حيث أمره الله عز وجل بذبح الفداء عن ولده إسماعيل عليهما الصلاة والسلام في يوم النحر.





وأشار إلى أن ذبح الأضحية وسيلة للتوسعة على النفس وأهل البيت وإكرام الجيران والأقارب والأصدقاء والتصدق على الفقراء.





استقرت أسعار صكوك الأضحية هذا العام، في أغلب مؤسسات الخيرية، فيما ارتفع سعر صك الأضحية، ولم يرتفع صك الأضحية إلا في بنك الطعام المصري بقيمة تتراوح بين 50 جنيهًا و300 جنيه.





ويتراوح سعر صك الأضحية للحم البلدي بين 3100 و3300 جنيه، كما يتراوح سعر صحك الأضحية للحم المستورد بين 1900 جنيه و2550 جنيهًا، بحسب حجم العجل المستورد.





ويتجه البعض لشراء صكوك الأضحية في حالة عدم القدرة على شراء أضحية كاملة أو الاشتراك مع غيرهم، فمع اقتراب عيد الأضحى تعلن المؤسسات الخيرية عن أسعار وتفاصيل شراء صكوك الأضحية بها.





وتختلف طرق شراء صك الأضحية بالمؤسسات الخيرية سواء عن طريق التوجه للجمعية أو من خلال موقعها الإلكتروني على الفيسبوك.



