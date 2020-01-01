عالم بالأزهر يحذر من ذبح الأضحية في الشارع.. لهذا السبب

الجمعة 24/يوليه/2020 - 10:48 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
حدد الدكتور إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر، شروط الأضحية الصحيحة بأن تكون خالية من العيوب أو الأمراض، وإلا تكون هزيلة "معصعصة" حتى يستفاد من لحومها الفقراء والمساكين.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية هند النعساني، ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرسول محمد صل الله عليه وسلم قال إن الله طيب لا يقبل إلا ما كان طيبا.

وأضاف إبراهيم رضا أنه يجب عدم ذبح الأضحية في الشارع حتى لا يختلط الدم بالأتربة حتى لا يحدث أيضا تجمع خلال ذبح الأضحية.

وأكد إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر أن الأضحية إحياء لسنة سيدنا إبراهيم حيث أمره الله عز وجل بذبح الفداء عن ولده إسماعيل عليهما الصلاة والسلام في يوم النحر.

وأشار إلى أن ذبح الأضحية وسيلة للتوسعة على النفس وأهل البيت وإكرام الجيران والأقارب والأصدقاء والتصدق على الفقراء.

استقرت أسعار صكوك الأضحية هذا العام، في أغلب مؤسسات الخيرية، فيما ارتفع سعر صك الأضحية، ولم يرتفع صك الأضحية إلا في بنك الطعام المصري بقيمة تتراوح بين 50 جنيهًا و300 جنيه.

ويتراوح سعر صك الأضحية للحم البلدي بين 3100 و3300 جنيه، كما يتراوح سعر صحك الأضحية للحم المستورد بين 1900 جنيه و2550 جنيهًا، بحسب حجم العجل المستورد.

ويتجه البعض لشراء صكوك الأضحية في حالة عدم القدرة على شراء أضحية كاملة أو الاشتراك مع غيرهم، فمع اقتراب عيد الأضحى تعلن المؤسسات الخيرية عن أسعار وتفاصيل شراء صكوك الأضحية بها.

وتختلف طرق شراء صك الأضحية بالمؤسسات الخيرية سواء عن طريق التوجه للجمعية أو من خلال موقعها الإلكتروني على الفيسبوك.

كما تختلف أسعار الصكوك من مؤسسة لأخرى على حسب نوع اللحوم سواء بلدي أم مستورد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عيد الأضاحي عالم أزهري بوابة الفجر الفجر اضحيه أخبار مصر

أخبار تهمك

عروض صينية لضم نجم ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

صفقة تبادلية نارية بين مانشستر سيتي وبرشلونة هذا الصيف

منذ حوالي 4 ساعات

خالد الجندي يحذر من شيء قد يؤدي لضياع الدين (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار مبشرة من وزارة التعليم عن نتيجة الشهادة الثانوية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تصريحات جديدة من القيادة المركزية الأمريكية بشأن الطائرة الإيرانية

منذ حوالي 9 ساعات

حقيقة طلب أحمد فتحي البقاء مع الأهلي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

صدمة كبرى.. ليروى ساني ينصح زميله بعدم الانتقال إلى مانشستر سيتي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يقرر التخلص من الثلاثي الأجنبي

منذ ساعة و 24 دقيقة

بعد الموافقة على إرسال قوات لليبيا..تركيا: لا نريد حربًا مع مصر

منذ حوالي 18 ساعة

الموت يفجع الفنانة نهال عنبر

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة المفاوضات مع أدريان تريبل

منذ ساعة الا ربع

عرض إماراتي ضخم يُهدد بقاء نجم الأهلي مع الفريق

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 668 إصابة جديدة بكورونا.. و40 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

الأوقاف تزف بشرى سارة بشأن صلاة الجمعة

منذ أقل من ساعتين

لا ينتهي بعد الشفاء.. المصل واللقاح يكشف متلازمة بعد التعافي من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

صكوك "الأضاحي".. بين رفع الإنتاجية وتحقيق الأرباح

حرب 5 آلاف جمعية على صكوك الأضاحى

أزهري يوضح شروط ومواصفات الأضحية وموعد ذبحها

وزير التموين يعلن أسعار صكوك الأضاحي (فيديو)

الأوقاف: مقبلون على أفضل أيام العام

تعرف على أوجه الاختلاف والاتفاق بين الهدي والأضحية والعقيقة.. البحوث الإسلامية يوضح!

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:42 ص

الأوقاف تزف بشرى سارة بشأن صلاة الجمعة

خالد الجندي يحذر من شيء قد يؤدي لضياع الدين (فيديو)

07:46 ص

الزمالك يقرر التخلص من الثلاثي الأجنبي

09:59 ص

حقيقة طلب أحمد فتحي البقاء مع الأهلي

09:16 ص

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

07:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً