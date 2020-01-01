البرلمان البلغاري يوافق على تعديل وزاري وسط احتجاجات

الجمعة 24/يوليه/2020 - 10:38 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
عين برلمان بلغاريا، اليوم الجمعة، كيريل أنانييف، وزيرًا للمالية الجديدة في حكومة رئيس الوزراء بويكو بوريسوف، في تعديل وزاري يهدف إلى استرضاء المتظاهرين المناهضين للفساد الذين يسعون إلى استقالة الحكومة بأكملها.

كما وافق نحو 116 نائبًا في البرلمان المؤلف من 240 مقعدًا على وزراء الاقتصاد والصحة والداخلية والسياحة الجدد في حكومة يمين الوسط التي تولت السلطة في عام 2017، وصوت تسعة وثمانون نائبًا ضد التعديل، كما أوردت وكالة "رويترز".

وسيتولى "أنانييف"، 65 عامًا، الذي يشغل منصب نائب وزير المالية في أربع حكومات مختلفة منذ عام 1998، مهمة الإشراف على خزائن الدولة خلال فترة الانكماش الاقتصادي المتوقعة التي نجمت عن جائحة فيروس كورونا المستجد. حتى التعديل الوزاري، كان "أنانييف" وزيرًا للصحة في حكومة "بوريسوف".

وردد نواب الحزب الاشتراكي المعارض الرئيسي "استقالة" و"أكثر!" خلال نقاش برلماني حول التعديل، دعمًا لاحتجاجات الشوارع التي هزت دولة البلقان لمدة أسبوعين.

وسار يوم الخميس عدة آلاف من البلغار من الشباب مسيرة في وسط مدينة صوفيا ونددوا بالتعديل باعتباره "نكتة". يتهمون "بوريسوف" بالفشل في قطع الروابط بين المسؤولين المعرضين للتطعيم والأقوياء المحليين الأقوياء.

ومن المقرر إجراء المزيد من الاحتجاجات في وقت لاحق اليوم الجمعة.

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