الأهلي يكشف حقيقة المفاوضات مع أدريان تريبل

الجمعة 24/يوليه/2020 - 10:36 ص
أدريان تريبل
أدريان تريبل
غدير أحمد
أوضح أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي حقيقة الدخول في مفاوضات مع الفرنسي أدريان تريبل لاعب وسط أندرلخت البلجيكي.


وقال أمير توفيق:" أن لا يوجد تفاوض مع لاعب وسط أندرلخت، ولا يوجد تفكير في الوقت الحالي في لضم أي لاعب خط وسط".


وأضاف: "غير صحيح دخول القلعة الحمراء في أي مفاوضات مع تربيل، ولم يوجد مفاوضات سابقة مع اللاعب في أي موسم سابق".


واختتم: " أن يراقب الجهاز الفني اللاعبين بشدة في وقتنا الحالي، وذلك استعدادا للمواجهات المقبلة بالدوري المحلي ودوري أبطال إفريقيا".


وسيواجه الأهلي نظيره الوداد البيضاوي المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في سهر سبتمبر المقبل.

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