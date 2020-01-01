عروض صينية لضم نجم ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية اليوم، أن عديد الندية الصينة، ترغب في ضم نجم نادي ريال مدريد الإسباني، خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة.









ووفقاً لما ذكره موقع "ديفينسا سينترال" الإسباني اليوم، فإن عدة أندية صينية، لم يتم الإفصاح عنها، تريد ضم سيرجيو راموس، قائد دفاع ريال مدريد الإسباني.









وأشارت التقارير، أن الأندية الصينية مستعدة لإغراء راموس براتب يقدر بـ22 مليون يورو سنوياً، لإقناعة بالانتقال لها.









ويتبقى موسماً واحداً فقط في عقد راموس مع ريال مدريد، إذ ينتهي عقده في صيف عام 2021، وتأمل الأندية الصينية في التوقيع معه في صفقة انتقال حر، خلال الموسم المقبل.









ويأمل رأموس في البقاء مع ريال مدريد خلال الموسم المقبل على أقصى تقدير، حيث يشعر بقدرته على اللعب في أعلى مستوى لمدة موسم على الأقل.









وعلى الجانب الآخر، يشعر النادي الملكي بالثقة نحو تجديد عقد راموس خلال الفترة المقبلة، على الرغم من عدم حدوث أي شئ رسمي حتى الآن.