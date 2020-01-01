الإسكان: كميات المياه المحلاة زادت 10 أضعاف في الست سنوات الأخيرة (فيديو)

قال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إن ملف المياه من أهم ملفات الدولة، حيث إن حصة مصر من مياه النيل ثابتة منذ عشرات السنوات، ولهذا تعمل الدولة خلال الست سنوات الماضية على تنمية موارد المياه المتاحة، وترشيد الاستهلاك.





وأشار "إسماعيل"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن كميات المياه المحلاة المنتجة يوميا زادت عشر أضعاف خلال الست سنوات الماضية، وجار تنفيذ محطات تحلية جديدة لتبدأ العمل قريبا.





ونوه بأن هناك خطة للاستفادة من المياه الجوفية، حيث أن الدولة ممثلة في وزارة الري وضعت خريطة لجميع خزانات المياه الجوفية على مستوى الجمهورية، مضيفا أنهم يعملون على إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي ضمن خطة ترشيد الاستهلاك.





وعقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للبنية الأساسية، ورئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU) بالوزارة، اجتماعًا، مع نواب محافظي الشرقية والدقهلية والبحيرة. في بداية الاجتماع قام الدكتور سيد إسماعيل بعرض مكونات المشروع القومي لصرف صحي القرى (NRSP)، وكذلك تم استعراض المكونات والمحاور الرئيسية لأنشطة المرحلة الأولى من برنامج خدمات الصرف الصحى المُستدامة في المناطق الريفية (SRSSP) وهى (توفير وتحسين خدمات الصرف الصحى، تحسين أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحي بما يضمن استدامة الخدمة بعد انتهاء المشروعات، تعزيز الإطار القومي لقطاع المياه والصرف الصحي)، وأوضح أن البرنامج يعتبر المرحلة الأولى من المشروع القومي لصرف صحي القرى (NRSP).





وأشار إلى البرامج التدريبية التي تم إعدادها خصيصًا للتوافق مع طبيعة مشروعات البرنامج من خلال الجامعة الأمريكية بالقاهرة (AUC) بمنحة مٌقدمة من البنك الدولي والسفارة البريطانية بالقاهرة، وذلك في ضوء رؤية الدولة مُمثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي للحفاظ على البيئة وصحة المواطن المصري، بالإضافة إلى تنمية قدرات العاملين بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي لضمان استدامة الخدمات.





كما قام مسؤولو وحدة إدارة المشروعات (PMU) بالوزارة بعرض شرح مفصل للمخصصات المالية لشركات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن البرنامج، والعقود الجاري تنفيذها ضمن نطاق البرنامج، وتم مناقشة التحديات التي تواجه تنفيذ المرحلة الحالية من البرنامج. وأكد الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير لشئون البنية الأساسية، خلال الاجتماع أهمية التعاون المُستمر مع المحافظين ونوابهم لاستكمال سير الأعمال بالمشروع والعمل على الانتهاء من كافة المشروعات طبقًا للجداول الزمنية، لضمان استمرار توافر التمويل اللازم للمشروعات.





وشدد إسماعيل على ضرورة التقييم والمتابعة المُستمرة لكافة مشروعات التعاون الدولي لتعظيم الاستفادة من التمويل والموارد المالية المٌتاحة، وكذا ضرورة تكاتف الجهود ما بين الوزارة والمحافظات المعنية والجهات التنفيذية لتلبية طلبات المواطنين بالمحافظات المختلفة، فيما يتعلق بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة. وأشاد نواب المحافظين بالجهود التي تبذلها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من خلال دعم شركات مياه الشرب والصرف الصحى لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات، مؤكدين على دعمهم المُستمر لتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ المشروعات لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.



