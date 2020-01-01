الإسكان: كميات المياه المحلاة زادت 10 أضعاف في الست سنوات الأخيرة (فيديو)

الجمعة 24/يوليه/2020 - 10:25 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إن ملف المياه من أهم ملفات الدولة، حيث إن حصة مصر من مياه النيل ثابتة منذ عشرات السنوات، ولهذا تعمل الدولة خلال الست سنوات الماضية على تنمية موارد المياه المتاحة، وترشيد الاستهلاك.

وأشار "إسماعيل"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن كميات المياه المحلاة المنتجة يوميا زادت عشر أضعاف خلال الست سنوات الماضية، وجار تنفيذ محطات تحلية جديدة لتبدأ العمل قريبا.

ونوه بأن هناك خطة للاستفادة من المياه الجوفية، حيث أن الدولة ممثلة في وزارة الري وضعت خريطة لجميع خزانات المياه الجوفية على مستوى الجمهورية، مضيفا أنهم يعملون على إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي ضمن خطة ترشيد الاستهلاك.

وعقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للبنية الأساسية، ورئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU) بالوزارة، اجتماعًا، مع نواب محافظي الشرقية والدقهلية والبحيرة. في بداية الاجتماع قام الدكتور سيد إسماعيل بعرض مكونات المشروع القومي لصرف صحي القرى (NRSP)، وكذلك تم استعراض المكونات والمحاور الرئيسية لأنشطة المرحلة الأولى من برنامج خدمات الصرف الصحى المُستدامة في المناطق الريفية (SRSSP) وهى (توفير وتحسين خدمات الصرف الصحى، تحسين أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحي بما يضمن استدامة الخدمة بعد انتهاء المشروعات، تعزيز الإطار القومي لقطاع المياه والصرف الصحي)، وأوضح أن البرنامج يعتبر المرحلة الأولى من المشروع القومي لصرف صحي القرى (NRSP).

وأشار إلى البرامج التدريبية التي تم إعدادها خصيصًا للتوافق مع طبيعة مشروعات البرنامج من خلال الجامعة الأمريكية بالقاهرة (AUC) بمنحة مٌقدمة من البنك الدولي والسفارة البريطانية بالقاهرة، وذلك في ضوء رؤية الدولة مُمثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي للحفاظ على البيئة وصحة المواطن المصري، بالإضافة إلى تنمية قدرات العاملين بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي لضمان استدامة الخدمات.

كما قام مسؤولو وحدة إدارة المشروعات (PMU) بالوزارة بعرض شرح مفصل للمخصصات المالية لشركات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن البرنامج، والعقود الجاري تنفيذها ضمن نطاق البرنامج، وتم مناقشة التحديات التي تواجه تنفيذ المرحلة الحالية من البرنامج. وأكد الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير لشئون البنية الأساسية، خلال الاجتماع أهمية التعاون المُستمر مع المحافظين ونوابهم لاستكمال سير الأعمال بالمشروع والعمل على الانتهاء من كافة المشروعات طبقًا للجداول الزمنية، لضمان استمرار توافر التمويل اللازم للمشروعات.

وشدد إسماعيل على ضرورة التقييم والمتابعة المُستمرة لكافة مشروعات التعاون الدولي لتعظيم الاستفادة من التمويل والموارد المالية المٌتاحة، وكذا ضرورة تكاتف الجهود ما بين الوزارة والمحافظات المعنية والجهات التنفيذية لتلبية طلبات المواطنين بالمحافظات المختلفة، فيما يتعلق بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة. وأشاد نواب المحافظين بالجهود التي تبذلها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من خلال دعم شركات مياه الشرب والصرف الصحى لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات، مؤكدين على دعمهم المُستمر لتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ المشروعات لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر المياه المحلاة الفجر الاسكان

أخبار تهمك

عروض صينية لضم نجم ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

حقيقة طلب أحمد فتحي البقاء مع الأهلي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

الموت يفجع الفنانة نهال عنبر

منذ حوالي 7 ساعات

صدمة كبرى.. ليروى ساني ينصح زميله بعدم الانتقال إلى مانشستر سيتي

منذ حوالي 4 ساعات

خالد الجندي يحذر من شيء قد يؤدي لضياع الدين (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تصريحات جديدة من القيادة المركزية الأمريكية بشأن الطائرة الإيرانية

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يقرر التخلص من الثلاثي الأجنبي

منذ ساعة و 22 دقيقة

عرض إماراتي ضخم يُهدد بقاء نجم الأهلي مع الفريق

منذ حوالي 14 ساعة

صفقة تبادلية نارية بين مانشستر سيتي وبرشلونة هذا الصيف

منذ حوالي 4 ساعات

بعد الموافقة على إرسال قوات لليبيا..تركيا: لا نريد حربًا مع مصر

منذ حوالي 18 ساعة

لا ينتهي بعد الشفاء.. المصل واللقاح يكشف متلازمة بعد التعافي من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

أخبار مبشرة من وزارة التعليم عن نتيجة الشهادة الثانوية

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يكشف حقيقة المفاوضات مع أدريان تريبل

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الصحة: تسجيل 668 إصابة جديدة بكورونا.. و40 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

الأوقاف تزف بشرى سارة بشأن صلاة الجمعة

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:42 ص

الأوقاف تزف بشرى سارة بشأن صلاة الجمعة

خالد الجندي يحذر من شيء قد يؤدي لضياع الدين (فيديو)

07:46 ص

الزمالك يقرر التخلص من الثلاثي الأجنبي

09:59 ص

حقيقة طلب أحمد فتحي البقاء مع الأهلي

09:16 ص

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

07:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً