الزمالك يقرر التخلص من الثلاثي الأجنبي

قرر نادي الزمالك التخلص من خدمات ثلاثي الفريق الأجانب، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، تمهيداً لضم صفقتين جديدتين.









وبحسب مصادر مطلعة داخل نادي الزمالك، فإن الجهاز الفني بنادي الزمالك، قرر التخلص من خدمات الثلاثي الأجنبي المعار حميد أحدا ورزاق سيسيه ومعروف يوسف.









ويلعب معروف يوسف معاراً لنادي المقاولون العرب، ورزاق سيسيه مع الإتحاد السكندري، بينما يلعب حميد أحدادا معاراً للرجاء البيضاوي المغربي.









ويريد نادي الزمالك تحقيق أقصى استفادة مادية من وراء بيع الثلاثي، بالإضافة لقدرة النادي على قيد صفقتين جديتين، خلال الفترة الحالية.









ويقترب نادي الزمالك من ضم الظهير الأيمن حمزة المثلوثي، نجم نادي الرياضي الصفاقسي التونسي، والجناح الأنجولي آري بابل، نجم نادي أول أغسطس الأنجولي.



