في أسوأ تفش للفيروس.. ارتفاع حصيلة إصابات كورونا بالبرازيل لـ2.3 مليون حالة

الجمعة 24/يوليه/2020 - 09:06 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
وكالات

أعلنت البرازيل، اليوم الجمعة، عن تسجيل 59961 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، محققه بذلك أعلى زيادة يومية بعد رقم قياسي سجلته، ليصل إجمالي الإصابات إلى 2.3 مليون في أسوأ تفش للفيروس، في العالم خارج الولايات المتحدة.

كما سجلت وزارة الصحة البرازيلية، 1311 وفاة جديدة، ليتجاوز إجمالي الوفيات فيها 84 ألف.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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