جمعية مصارف لبنان لا تستبعد الانسحاب من محادثات وزارة المالية

الجمعة 24/يوليه/2020 - 10:04 ص
بوابة الفجر
قالت جمعية مصارف لبنان إنها قد تنسحب من محادثات مع وزارة المالية والمستشار المالي للحكومة لازارد، والتي تهدف إلى التوصل لاتفاق بشأن خطة للتعافي المالي.

وقالت الجمعية في بيان: ”الأجواء التي سادت اجتماع اليوم في وزارة المالية قد أعادت الأمور إلى نقطة الصفر بحيث أنها لا تشجع على المضي قدما نحو تفاهم الأطراف المعنية... عدم متابعة المفاوضات من قبل جمعية المصارف احتمال وارد“.

أعقب ذلك صدور بيان يكاد يطابق فحوى البيان الأول لكن دون ذكر احتمال الانسحاب.

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