تويتر تعلن عن تقريرها المالي للربع الثاني من 2020

الجمعة 24/يوليه/2020 - 09:40 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كشفت تويتر عن تقريرها المالي للربع الثاني من 2020 والذي شهد زيادة كبيرة في عدد المستخدمين النشطين يوميًا بالشبكة.

وقد أعلنت تويتر عن زيادة عداد المستخدمين ونسبة الاستخدام مثلما الحال مع باقي المنصات بسبب تفشي فيروس كورونا والحجر المنزلي المفروض في معظم مناطق العالم، لكن رغم ذلك تمكنت تويتر من تجاوز التوقعات الخاصة بها مع نمو في عداد المستخدمين بنحو 34% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وتمكنت تويتر بذلك من استكمال مسلسل النمو بعد عودة جاك دورسي. حيث استطاعت رفع عدد المستخدمين اليومين إلى 186 مليون.

وفي أبريل الماضي، أعلنت تويتر عن نتائج الربع المالي الأول ووصول عدد المستخدمين 166 مليونًا، لكنها الآن تمكنت من جذب 20 مليون مستخدم إضافي، وهو ما يشكل زيادة كبيرة جدًا خلال فترة قصيرة عند مقارنة هذا النمو مع النمو الذي حققته خلال الفترات الماضية.

على الجهة الأخرى، فإن إيرادات الشركة لم تكن مفرحة لها مثلما فعل المستخدمون، حيث حققت 683 مليون دولار الربع الماضي.

وتشكل الإيرادات الأخيرة تراجعًا بنحو 19% مقارنة مع نفس الفترة للعام الماضي، وهو ما يعني تكبد الشركة خسائر قدرها 124 مليون دولار، خاصة مع زيادة المصاريف الخاصة بالشركة ووصولها إلى 807 مليون دولار.

ويذكر أن تويتر منذ العام الماضي تكتفي بالحديث عن عدد المستخدمين النشطين يوميًا دون ذكر العدد الإجمال المسجل.

أخبار تهمك

توضيح عاجل من مجلس الوزراء بشأن القرارات الأخيرة (فيديو)

منذ يوم

بعد الموافقة على إرسال قوات لليبيا..تركيا: لا نريد حربًا مع مصر

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تصريحات جديدة من القيادة المركزية الأمريكية بشأن الطائرة الإيرانية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

"أمور في غاية الخطورة".. رسائل السيسي خلال الاحتفال بذكرى ثورة يوليو

منذ حوالي 23 ساعة

صدمة كبرى.. ليروى ساني ينصح زميله بعدم الانتقال إلى مانشستر سيتي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

صفقة تبادلية نارية بين مانشستر سيتي وبرشلونة هذا الصيف

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عرض إماراتي ضخم يُهدد بقاء نجم الأهلي مع الفريق

منذ حوالي 13 ساعة

خالد الجندي يحذر من شيء قد يؤدي لضياع الدين (فيديو)

منذ ساعتين و 26 دقيقة

الموت يفجع الفنانة نهال عنبر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 668 إصابة جديدة بكورونا.. و40 حالة وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

لا ينتهي بعد الشفاء.. المصل واللقاح يكشف متلازمة بعد التعافي من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الأرصاد تحذر : موجة حارة تضرب البلاد غدا

منذ حوالي 20 ساعة

حقيقة طلب أحمد فتحي البقاء مع الأهلي

منذ أقل من ساعة

الأوقاف تزف بشرى سارة بشأن صلاة الجمعة

منذ نصف ساعة

أخبار مبشرة من وزارة التعليم عن نتيجة الشهادة الثانوية

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:42 ص

الأوقاف تزف بشرى سارة بشأن صلاة الجمعة

خالد الجندي يحذر من شيء قد يؤدي لضياع الدين (فيديو)

07:46 ص

حقيقة طلب أحمد فتحي البقاء مع الأهلي

09:16 ص

صفقة تبادلية نارية بين مانشستر سيتي وبرشلونة هذا الصيف

07:48 ص

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

07:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً