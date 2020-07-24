كوريا الجنوبية: الإصابات اليومية المستوردة بفيروس كورونا قد تصل لـ100

كشفت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، أن الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد بين الأشخاص القادمين من خارج البلاد يمكن أن تُزيد عدد الحالات الجديدة، اليوم الجمعة، إلى أكثر من 100 حالة، وهي المرة الأولى منذ بداية أبريل التي تصل فيها الحالات اليومية إلى ثلاثة أرقام.





وحسبما أوردت وكالة "رويترز"، لن يتم الإعلان عن أرقام اليوم الجمعة حتى يوم غٍد السبت، لكن نائب مدير المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، كوون جون-ووك، صرح في إحاطة إعلامية لعدد كبير من أفراد الطاقم على متن سفينة روسية بأن الاختبارات كانت إيجابية، كما عاد عدد من العمال الكوريين الجنوبيين إلى الوطن على متن رحلات جوية عسكرية من العراق.





وقال "كوون"، إن 32 من أفراد طاقم السفينة وخمسة أشخاص حتى الآن، كانوا على اتصال بهم ثبتت إصابتهم.





في غضون ذلك، وصلت طائرتان عسكريتان كوريتان جنوبيتان من العراق، اليوم الجمعة، وعلى متنهما 293 عاملًا تم إجلاؤهم بسبب زيادة الحالات في ذلك البلد. وقال "كون"، إن ما لا يقل عن 89 عاملًا ظهرت عليهم الأعراض.





وأضاف: "قد نرى أكثر من 100 حالة يومية تم الإعلان عنها في مؤتمر الغد. هناك احتمال كبير بأن نرى رقمًا مكونًا من ثلاثة أرقام."





حتى منتصف ليلة الخميس، أبلغت كوريا الجنوبية عن 41 حالة جديدة، بإجمالي 13،979. وأفاد مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، أن شخصاً آخر مات، مما يجعل مجموع الوفيات المرتبطة بالفيروس 298.





لقد مكن الاختبار الواسع الانتشار وتطبيقات الاتصال والتتبع المكثفة من كوريا الجنوبية من الحد من تأثير الفيروس وتم تعليقه كقصة نجاح للتخفيف.





لكن السلطات الصحية خاضت معركة صغيرة ولكن ثابتة من تفجر المرض.





مع انتشار الفيروس في جميع أنحاء العالم، تم العثور على عدد كبير من الإصابات في كوريا الجنوبية في الأشخاص القادمين من الخارج، مع ما يقرب من 70 ٪ من الحالات المستوردة من مواطني كوريا الجنوبية.



