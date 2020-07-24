الهند والصين تتجهان لمزيد من المحادثات لتخفيف المواجهة بجبال الهيمالايا

ومن المقرر أن يجري دبلوماسيون هنود وصينيون مزيدًا من المحادثات، اليوم الجمعة، لتضييق الخلافات بشأن سُبل سحب القوات التي تتنازع فيما بينها عبر حدود متنازع عليها في غرب جبال الهيمالايا حيث قُتل 20 جنديًا هنديًا في اشتباك قبل أكثر من شهر.





وقال مصدر حكومي في نيودلهي، إن دبلوماسيين من الجانبين من المقرر أن يعقدوا محادثات من خلال اجتماع افتراضي لآلية العمل للتشاور والتنسيق بشأن شؤون الحدود بين الهند والصين، حسبما أوردت وكالة "رويترز".





وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية أنوراج سريفاستافا، إن الحفاظ على السلام على الحدود هو أساس العلاقات الثنائية.





وأضاف "سريفاستافا": "لذلك، نتوقع أن يعمل الجانب الصيني معنا بإخلاص من أجل فك الارتباط الكامل ووقف التصعيد واستعادة السلام والهدوء الكامل في المناطق الحدودية في أقرب وقت ممكن".





لم تُطلق أعيرة نارية خلال قتال 15 يونيو في وادي جالوان بمنطقة لاداك الهندية عندما تعرض الجنود الهنود للضرب بالحجارة والهراوات، لكنها لا تزال تُمثل أسوأ اشتباك منذ عقود بين عمالقة آسيا المسلحين نوويًا.





ومنذ ذلك الحين، عقد الجانبان عدة جولات من المحادثات لاستعادة الهدوء، وخفض عدد القوات في الوادي، بينما لا يزالان يضخمان تعزيزات في المنطقة.





بمجرد أن يتفقوا على كيفية تسلسل الانسحاب من مواقع الخطوط الأمامية، وستكون الخطوة التالية هي سحب جميع القوات والمعدات العسكرية الإضافية التي تم نشرها في المناطق الخلفية بعد الاشتباك.





الحدود الفعلية، التي تسمى خط السيطرة الفعلية، تم تأسيسها بعد حرب عام 1962، لكنها لا تزال غير محددة بشكل جيد، وكانت هناك انفجارات متقطعة على مر العقود، دون أن يؤدي إلى إطلاق نار عبر الحدود.





وقال مسؤول أمريكي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لـ"رويترز" في واشنطن، إن الولايات المتحدة شهدت زيادة في القوات على الحدود بين الهند والصين، ويقدر أن كل جانب لديه أكثر من 10 آلاف جندي في المنطقة الحدودية.





وأضاف المسؤول: "ما زلنا نرى بالفعل تعزيزات القوات وتعزيزات الأسلحة تتحرك نحو الحدود. إذن لم نخرج من الغابة بعد".





كما اتخذت الهند إجراءات انتقامية غير عسكرية ضد الصين بعد اشتباك الشهر الماضي.





وقالت نيودلهي يوم الخميس، إن الشركات من الدول المجاورة التي تقدمت بعقود حكومية ستحتاج إلى التسجيل والحصول على تصريح أمني.



