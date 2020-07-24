بعد غياب 13 عاماً.. لاتسيو يتأهل إلى دوري أبطال أوروبا

الجمعة 24/يوليه/2020 - 09:19 ص
لاتسيو
لاتسيو
تأهل لاتسيو إلى دوري أبطال أوروبا بعدما أحرز تشيرو إيموبيلي متصدر قائمة هدافي دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم هدف الفوز 2-1 على كالياري، ليضع الفريق حداً لغيابه عن الانتصارات في 5 مباريات.

ومنح جيوفاني سيميوني التقدم لكالياري في الشوط الأول لكن سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش أدرك التعادل لصاحب الأرض بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني، وهز إيموبيلي الشباك عند مرور ساعة من اللعب ليرفع رصيده إلى 31 هدفاً في الدوري هذا الموسم.


وحصد لاتسيو، صاحب المركز الرابع برصيد 72 نقطة، آخر مقعد لإيطاليا في دوري الأبطال في الموسم المقبل ليعود للبطولة بعد غياب 13 عاماً.

وقبل 3 جولات من النهاية ما زال لاتسيو يملك فرصة ضئيلة لحصد اللقب إذ يتأخر بثماني نقاط عن يوفنتوس المتصدر الذي خسر 1-2 أمام مستضيفه أودينيزي في وقت سابق من اليوم.

وقال إيموبيلي: "أنا سعيد ومن المناسب أن نحتفل بعد تحقيق هدف مهم لنا وهو ما فعلناه قبل 3 جولات من النهاية، نشعر بالفخر رغم الصعوبات التي مررنا بها بعد العزل العام، هذا أمر لم يحققه لاتسيو منذ أعوام".

وحافظ أليسيو كرانيو حارس كالياري على نظافة شباكه قبل أن يمنح زميله سيميوني التقدم للفريق الضيف بتسديدة غيرت اتجاهها في نهاية الشوط الأول.


لكن ميلينكوفيتش-سافيتش أدرك التعادل للاتسيو بتسديدة مباشرة في بداية الشوط الثاني ثم سدد كرة في القائم.

ووصل إيموبيلي إلى تمريرة لويس ألبرتو ووضعها في مرمى كرانيو.

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