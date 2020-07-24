حقيقة طلب أحمد فتحي البقاء مع الأهلي

كشف مصدر مسؤول داخل جهاز الكرة بالنادي الأهلي، حقيقة طلب أحمد فتحي جوكر الفريق، في البقاء داخل أحضان القلعة الحمراء لمدة موسم آخر.













وكشف المصدر موضحاً:" فتحي لم يطالب في تجديد عقده مع الأهلي، وما يدور على الساحة الرياضية مجرد اجتهاد صحفي".









وأضاف:" الأمر حسم مع جوكر الفريق، وعرض الأهلي على فتحي البقاء، ولكن لم يحدث اتفاق مع اللاعب".









وأكمل:"وقد قرر أحمد فتحي خوض تجربة جديدة خارج أسوار القلعة الحمراء، و الإنتقال إلي فريق بيراميدز بداية من الموسم الجديد".









يشار إلى اتفق فتحي مع فريق بيراميدز على التوقيع للفريق، وذلك لمدة 3 مواسم مقابل الحصول على مبلغ 50 مليون جنيه.



