حقيقة طلب أحمد فتحي البقاء مع الأهلي
الجمعة 24/يوليه/2020 - 09:16 ص
غدير أحمد
كشف مصدر مسؤول داخل جهاز الكرة بالنادي الأهلي، حقيقة طلب أحمد فتحي جوكر الفريق، في البقاء داخل أحضان القلعة الحمراء لمدة موسم آخر.
وكشف المصدر موضحاً:" فتحي لم يطالب في تجديد عقده مع الأهلي، وما يدور على الساحة الرياضية مجرد اجتهاد صحفي".
وأضاف:" الأمر حسم مع جوكر الفريق، وعرض الأهلي على فتحي البقاء، ولكن لم يحدث اتفاق مع اللاعب".
وأكمل:"وقد قرر أحمد فتحي خوض تجربة جديدة خارج أسوار القلعة الحمراء، و الإنتقال إلي فريق بيراميدز بداية من الموسم الجديد".
يشار إلى اتفق فتحي مع فريق بيراميدز على التوقيع للفريق، وذلك لمدة 3 مواسم مقابل الحصول على مبلغ 50 مليون جنيه.