بسبب كورونا.. ترامب يُلغي المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري

الجمعة 24/يوليه/2020 - 08:37 ص
بوابة الفجر
وكالات


كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن قراره بسبب تفشّي فيروس كورونا المستجدّ في جنوب الولايات المتّحدة إلغاء المؤتمر الوطني "الكبير" للحزب الجمهوري"، والذي كان مقرراً عقده في مدينة جاكسونفيل بفلوريدا في الشهر المقبل لتعيينه رسمياً مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، إنّ هذا ليس الوقت المناسب لعقد "مؤتمر وطني كبير ومكتظ".

وأضاف أن "توقيت هذا الحدث ليس مناسباً بالنظر إلى ما حدث أخيراً من طفرة  في الإصابات الجديدة" بالوباء الذي تجاوز عدد الإصابات به في الولايات المتحدة أمس الخميس 4 ملايين إصابة.

ولفت الرئيس الأمريكي، إلى أن فعاليات المؤتمر ستجري "عبر الإنترنت بشكل ما"، مشيراً إلى أن مندوبي الحزب الجهوري الذين سيكرسونه رسمياً مرشحاً للحزب إلى الانتخابات الرئاسية سيفعلون ذلك في ولاية نورثكارولاينا في "اجتماع سريع إلى حد معقول".

ويسعى ترامب للفوز بولاية ثانية في الانتخابات المقرّرة في 3 نوفمبر المقبل التي سينافسه فيها عن الحزب الديموقراطي نائب الرئيس السابق جو بايدن.

وأوضح الملياردير الجمهوري، أنّ الدافع الرئيسي وراء قراره إلغاء المؤتمر الوطني هو "السلامة".

وقال: "شاهدت وسائل الإعلام تقول، أوه، هذا غير آمن بتاتاً"، مضيفا "من الصعب علينا أن نقول إنه علينا أن يكون لدينا الكثير من الناس مكدسين في قاعة ثم نقول إنه لا يجدر بالآخرين فعل ذلك".

واعتبر الرئيس الأمريكي أنّه "ليس هناك ما هو أكثر ازدحاماً من مؤتمر وطني. أعتقد أننا بذلك نضرب مثالاً ليحتذى به".

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