اعتقال وزير الدفاع السلفادوري السابق للاشتباه بترتيبه هدنة بين العصابات

الجمعة 24/يوليه/2020 - 08:39 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
أعلن المدعي العام في السلفادور، أنه تم القبض على وزير الدفاع السلفادوري السابق، الجنرال ديفيد مونجويا يوم الخميس للاشتباه في ارتباط غير قانوني وجرائم أخرى مرتبطة بترتيب هدنة 2012-2014 بين عصابات الجريمة.

وذكرت وسائل الإعلام، أن مانويل شاكون محامي "مونجويا" قال، إنه لا يوجد دليل كاف يبرر اعتقال موكله، كما أوردت وكالة "رويترز".

كما صدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس السلفادوري السابق، ماوريسيو فونيس، الذي طلب اللجوء السياسي في نيكاراغوا في سبتمبر من عام 2016، قائلًا، إنه كان يواجه اضطهادًا سياسيًا في بلاده.

ويواجه "فونيس"، الذي حكم بين عامي 2009 و 2014، الملاحقة القضائية في خمس قضايا منفصلة في المحاكم.

بحسب المدّعين، يُزعم أن "فونيس" و"مونجويا" نظما اتفاقا بين عصابتين متنافستين - مارا سالفاتروتشا وباريو 18 - من أجل تقليل عدد جرائم القتل بين عامي 2012 و 2014، مقابل تقديم مزايا غير معلنة للمنظمات الإجرامية.

وانتقد "فونيس" المذكرة الصادرة له، قائلاً في منشور على "تويتر"، إنه لم يصرح بالهدنة بين العصابات أو أعطاهم المال.

وأضاف: "إذا كان مكتب المدعي العام يريد أن يتهمني فهذا لأنهم لم يجدوا طريقة لحبسني".

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