لاتسيو ضد كالياري.. ننشر أهداف وملخص المباراة (فيديو)

ا ستطاع فريق لاتسيو تحقيق فوز مهم في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، ضد ضيفه كالياري أمس الخميس في ختام مباريات المرحلة الخامسة والثلاثين للمسابقة.





وأصبح رصيد لاتسيو ، 72 نقطة في المركز الرابع بترتيب المسابقة، في حين تجمد رصيد كالياري، الذي عجز عن تحقيق أي فوز بالبطولة للمباراة السابعة على التوالي، عند 42 نقطة في المركز الثالث عشر.





وبدأ كالياري بالتسجيل عن طريق لاعبه الأرجنتيني جيوفاني سيميوني في الدقيقة 45، قبل أن ينتفض لاتسيو في الشوط الثاني، الذي أحرز خلاله هدفين عبر سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، وتشيرو إيموبيلي في الدقيقتين 47 و60.





انفرد إيموبيلي بصدارة ترتيب هدافي البطولة برصيد 31 هدفا، متفوقا بفارق هدف وحيد على أقرب ملاحقيه النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس قبل ثلاث مراحل على نهاية الموسم.