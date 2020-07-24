عضو "الأعلى لمكافحة الإرهاب" يفضح دور تركيا في "سد النهضة"

الجمعة 24/يوليه/2020 - 08:09 ص
خالد عكاشة
خالد عكاشة
الفجر
قال خالد عكاشة، عضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، إن تركيا تحاول التأثير في الرأي العام المصري والعربي، بعد أن دخلت مصر على الخط الليبي، مشيرا إلى أنهم يحاولون التشويش على موقف مصر.

وأضاف "عكاشة"، في تصريحات لقناة العربية"، أن تركيا تدير خلايا متخصصة في فبركة وبث الفيديوهات بهدف التأثير في الرأي العام المصري والعربي بشأن ليبيا وسد النهضة.

ولفت عضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، إلى أن أجهزة الأمن اكتشفت أن خلي الإسكندرية تدار وتمول من تركيا على غرار مجموعة القاهرة المقبوض عليها في مايو الماضي.
وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الري والموارد المائية السودانية، بيانا منذ قليل، أكدت فيه تراجع منسوب مياه نهر النيل الأزرق بما يعادل 90 مليون متر مكعب مما يؤكد إغلاق بوابات "سد النهضة".

وقالت الوزارة، إنه بعدما تناقلت وسائل الإعلام المحلية والعالمية معلومات وصور ملتقطة بالأقمار الصناعية تشير إلى بدء إثيوبيا في ملء سد النهضة بالمياه قبل التوصل لاتفاق حول الملء الأول والتشغيل طلبت وزارة الري والموارد المائية من أجهزتها المختصة بقياس مناسيب النيل الأزرق بالتحري عن صحة هذه المعلومات.

وأضافت: "اتضح جليا بواسطة مقاييس تدفق المياه في محطة الديم الحدودية مع إثيوبيا أن هناك تراجعا في مستويات المياه بما يعادل 90 مليون متر مكعب يوميا ما يؤكد إغلاق بوابات سد النهضة".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ملف ليبيا مصر سد النهضة تركيا

أخبار تهمك

أخبار مبشرة من وزارة التعليم عن نتيجة الشهادة الثانوية

منذ حوالي 13 ساعة

توضيح عاجل من مجلس الوزراء بشأن القرارات الأخيرة (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. الصحة: تسجيل 668 إصابة جديدة بكورونا.. و40 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

بعد الموافقة على إرسال قوات لليبيا..تركيا: لا نريد حربًا مع مصر

منذ حوالي 16 ساعة

عرض إماراتي ضخم يُهدد بقاء نجم الأهلي مع الفريق

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

الموت يفجع الفنانة نهال عنبر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تصريحات جديدة من القيادة المركزية الأمريكية بشأن الطائرة الإيرانية

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة تبادلية نارية بين مانشستر سيتي وبرشلونة هذا الصيف

منذ أقل من ساعة

"أمور في غاية الخطورة".. رسائل السيسي خلال الاحتفال بذكرى ثورة يوليو

منذ حوالي 21 ساعة

الهلال السعودي يُخطط لضم «أخطبوط» الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

لا ينتهي بعد الشفاء.. المصل واللقاح يكشف متلازمة بعد التعافي من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

صدمة كبرى.. ليروى ساني ينصح زميله بعدم الانتقال إلى مانشستر سيتي

منذ أقل من ساعة

أسعار الذهب تواصل القفز فى التعاملات المسائية.. وعيار 21 يتخطي الـ 840 جنيه

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الأرصاد تحذر : موجة حارة تضرب البلاد غدا

منذ حوالي 18 ساعة

بيان مهم من مجلس الوزراء بشأن صلاة عيد الأضحى

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

خالد عكاشة عن "30 يونيو": لا يمكن أن نكون قدمنا كل هؤلاء الشهداء مقابل شيىء زائف

خالد عكاشة: تركيا تنفي دائمًا وجود قيادات الإخوان على أراضيها حتى لا تسلمهم لمصر

خبير أمني: الخلية المستهدفة في سوهاج تابعة للإخوان

خالد عكاشة: تركيا وراء استمرار التوتر داخل الأراضي الليبية

ندوة نقاشية على شاشة TeN لتحليل الأحداث الجارية الليلة

ندوة نقاشية على شاشة TeN لتحليل الأحداث الجارية.. الليلة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:48 ص

صفقة تبادلية نارية بين مانشستر سيتي وبرشلونة هذا الصيف

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

07:43 م

عاجل.. تصريحات جديدة من القيادة المركزية الأمريكية بشأن الطائرة الإيرانية

02:48 ص

بعد الموافقة على إرسال قوات لليبيا..تركيا: لا نريد حربًا مع مصر

05:00 م

الموت يفجع الفنانة نهال عنبر

04:45 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً