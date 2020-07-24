عضو "الأعلى لمكافحة الإرهاب" يفضح دور تركيا في "سد النهضة"
الجمعة 24/يوليه/2020 - 08:09 ص
الفجر
قال خالد عكاشة، عضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، إن تركيا تحاول التأثير في الرأي العام المصري والعربي، بعد أن دخلت مصر على الخط الليبي، مشيرا إلى أنهم يحاولون التشويش على موقف مصر.
وأضاف "عكاشة"، في تصريحات لقناة العربية"، أن تركيا تدير خلايا متخصصة في فبركة وبث الفيديوهات بهدف التأثير في الرأي العام المصري والعربي بشأن ليبيا وسد النهضة.
ولفت عضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، إلى أن أجهزة الأمن اكتشفت أن خلي الإسكندرية تدار وتمول من تركيا على غرار مجموعة القاهرة المقبوض عليها في مايو الماضي.
وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الري والموارد المائية السودانية، بيانا منذ قليل، أكدت فيه تراجع منسوب مياه نهر النيل الأزرق بما يعادل 90 مليون متر مكعب مما يؤكد إغلاق بوابات "سد النهضة".
وقالت الوزارة، إنه بعدما تناقلت وسائل الإعلام المحلية والعالمية معلومات وصور ملتقطة بالأقمار الصناعية تشير إلى بدء إثيوبيا في ملء سد النهضة بالمياه قبل التوصل لاتفاق حول الملء الأول والتشغيل طلبت وزارة الري والموارد المائية من أجهزتها المختصة بقياس مناسيب النيل الأزرق بالتحري عن صحة هذه المعلومات.
وأضافت: "اتضح جليا بواسطة مقاييس تدفق المياه في محطة الديم الحدودية مع إثيوبيا أن هناك تراجعا في مستويات المياه بما يعادل 90 مليون متر مكعب يوميا ما يؤكد إغلاق بوابات سد النهضة".
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