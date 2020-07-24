عضو "الأعلى لمكافحة الإرهاب" يفضح دور تركيا في "سد النهضة"

قال خالد عكاشة، عضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، إن تركيا تحاول التأثير في الرأي العام المصري والعربي، بعد أن دخلت مصر على الخط الليبي، مشيرا إلى أنهم يحاولون التشويش على موقف مصر.





وأضاف "عكاشة"، في تصريحات لقناة العربية"، أن تركيا تدير خلايا متخصصة في فبركة وبث الفيديوهات بهدف التأثير في الرأي العام المصري والعربي بشأن ليبيا وسد النهضة.





ولفت عضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، إلى أن أجهزة الأمن اكتشفت أن خلي الإسكندرية تدار وتمول من تركيا على غرار مجموعة القاهرة المقبوض عليها في مايو الماضي.