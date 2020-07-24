الطالع الفلكى الجُمعَة 24/7/2020..بُشْرِةْ خِير!

*القمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى العذراء ، ويدخل الميزان فى الثّالثة و53 دقيقة فجر غدٍ السّبت بتوقيت القاهرة.





**فلكياً/هندياً: القمر فى الأسد ، ويدخل العذراء فى السّادسة و6 دقائق مساءً بتوقيت القاهرة.





**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الأسد من 22 يُوليو - 22 أغسطس.





**هنديّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 16 يوليو - 16 أغسطس.





**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الهَنْعَة من 16 يوليو - 28 يوليو.





اليوم 17 أبيب قبطى ، 24 تَمُّوز رُومى ، 3 ذو الحجّة ، ميمُون للغاية.









قال الحكيم المصرى: -بُشرة خير، كلها يومين ويجيلِكْ العريس (بلاعرسان بلا وجع دماغ)-لأ ، كده حَزْعَل مِنِّك ياعفاف.(نبيلة السيّد من فيلم غريب فى بيتى-1982)





*القمر فى العذراء "غربيّاً"





مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.









*القمر فى العذراء يعنى





زيارة الصيدليّات والعيادات ومراكز التحاليل الطبيّة والإستشفاء ووضع المراهم والتداوى بالأعشاب خصوصاً لأمراض الحساسيّة والأكزيما الجلديّة ،التوقف عن الكلام واستعمال لغة العيون كوسيلة للتواصل خصوصاً إن تعرّضت لموقف مُحرج، وقت للإنسحاب من الضجيج للتنسّك وإزالة التوتّرالذهنى والعصبى أو للتعافى من صدمة عاطفية أو ماليّة ، تدريس الأطفال وتهذيب صفات سيئة لديهم إن وُجدت بأسلوب لطيف يتقبلونه وبسهولة للأبويْن ،أنشطة دعم دُور الأيتام وذوى الإحتياجات الخاصّة وتزويج اليتيمات ، إنقاذ القطط والكلاب وزيارة طبيب البيطرة لإنقاذ حياة مخلوق بريئ رغم تكلفك الوقت والجهد والمال وسُخرية البعض ، إرتفاع الفرصة لإنهاء عزوبيّتك إن كنت مِمّن طال إنتظارهم لقطار الزواج ، زيارة أومُقابلة غير مُتوقّعة تحمل معها عريس/ عروس المُستقبل ودون إنتظار وعلى يد شخصيّة ماهرة خلال لحظات حاسمة فاصلة لإخراجك من مُستنقع العزوبيّة ، بمشيئة الله تَعَالى.









*من الأسرار





أكثر الأبراج ميْلاً لاستشراف الطاقة الإيجابيّة ومحاولة إستجلابها من خلال التفاؤل والمرح وتوقّع حدوث أحداث طيبة باستمرار هم أبراج العذراء والحوت والميزان ، وخلال حلول القمر بأحد تلك الأبراج كاليوم فأنت مدعوّ للتفاؤل والتحدث والتصرف بشكل إيجابى، وعلى العكس فالعابس مُقطب الحاجبيْن عادة ماتواجهه العراقيل بشكل مرتفع وعبوسه المُستمر يتسبب فى إستجلاب الطاقة السلبية وكأنه يدعو الحظ السيئ لنفسه بنفسه ، لذا فحلول القمر ببرج العذراء يعنى أن تبتسم وتنقل عدوى الإبتسامة لما ومن حولك.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: السماء لاتُمطر ذهباً ولافضّة ، عليك البحث عن وظيفة إضافيّة لزيادة دخلك ولو قروش قليلة، وتلك القروش قد تزداد بعد فترة بمشيئة الله تَعَالى.





برج الثور: السيطرة على المواقف المُحرجة يُسمّى علم إدراة المشكلات، إن لم تتمكن من حل المشلكة فحاول قدرإمكانك تخفيض آثارها السيئة لأقل حدّ ممكن.





برج الجوزاء: تَحَاشَ الدخول فى مُناقشات تنقلب لمنازعات على أشياء أو مواضيع تافهة ، مُعظم النّار من مُستَصغَر الشّرر.





برج السّرطان: قد ترغب فى الإنعزال لتنعم بالهدوء والسكون ، أداء فروضك الدّينيّة وواجباتك الزوجيّة خيرٌ من نزهة خارج منزلك، الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج الأسد: قد تتحدّث بأسلوب لاتجد فيه أى خطأ لكنّه يحتوى على قدر من العجرفة والغرور، إحترس من ألفاظك خاصّةً أمام من هم أقل منك فى الثروة.





برج العذراء : تعرف متى تتحدّث ومتى تسكت وفى أى إتجاه تتحرّك ، حافظ على مشاريعك العاطفيّة والعمليّة طىّ الكتمان لتنجح بأقصر وقت مُمكن بمشيئة الله تَعَالى.





برج الميزان : تناول الشاى الأخضر والخبز بالرّدَة ،تخفيض الدهون والسكريات ، إيقاف التدخين والسّهَر، أنشطة لاسترجاع نضارتك إن شعرت بتقدّم العمر.





برج العقرب: وقت لإزالة المؤثرات السلبيّة التى تحيط بك ، التخلص من علاقة مؤذية ، وحتى تجميع الخردوات وإنهاء وجودها من منزلك.





برج القوس: إن كان الكلام من فضّة فالسكوت من ذهب ، حكمة مفادها أن تُحافظ على فمك مُغلقاً ولاتفتحة إلا لقول الخير ، لتقل خيراً أو لتسكت.





برج الجدى: أداء فروضك الرّوحيّة والإبتعاد عن الضجيج مفيد لشحن بطاريتك الرّوحيّة وتجديد حالتك النفسيّة من قتامة مزاجيّة واردة الحدوث.





برج الدّلو: ليس كل مايلمع ذهباً ، قد تكتشف أن العشب الأخضر فطريات عفنة ، لاتلق بنفسك فى مشروع تجارى أو علاقة عاطفيّة قبل الفحص والتدقيق.



