الزمالك يفتح باب المفاوضات من جديد مع المصري لضم وادي





يرغب نادي الزمالك في التعاقد مع المهاجم الفلسطيني محمود وادي، لاعب المصري البورسعيدي، بناءا على رغبت الفرنسي بارتيس كارتيرون المدير الفني لفريق، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.













وعادت المفاوضات من جديد مع وادي بشكل قوي، وذلك بعدما اوصي كارتيرون ضرورة التعاقد مع مهاجم جديد لتدعيم الخط الأمامي بالقلعة البيضاء.













وقد اتفق مسؤولي الزمالك نع اللاعب ووكيله بجميع التفاصيل، ويتبقي القرار النهائي لإدارة الفريق البورسعيدي من أجل حسم الصفقة.











