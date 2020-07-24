كارتيرون يرفض رحيل محمود علاء

الجمعة 24/يوليه/2020 - 07:52 ص
بوابة الفجر
حسم بارتيس كارتيرون المدير الفني بنادي الزمالك، مصير محمود علاء مدافع الفريق، خلال الموسم المقبل.



ورفض كارتيرون نهائيا فكرة رحيل محمود علاء عن صفوف النادي الأبيض في الصيف مؤكدا أنه من العناصر الأساسية في دفاع الفريق وسيعتمد عليه بشكل كبير في الموسم القادم.



وشهدت الفترة الماضية وصول العديد من العروض للتعاقد مع محمود علاء مدافع نادي الزمالك في الصيف القادم.


ويرغب الأهلي السعودي في التعاقد مع الدولي، وذلك بناء على رغبة الصربي فالدان ميلوفيتش المدير الفني للفريق السعودي.



وكان محمود علاء قد قام بتجديد عقده مع القلعة البيضاء منذ فترة لمدة موسمين قادمين مع رفع راتبه مع النادي ليستمر لأطول فترة ممكنة


وشارك محمود علاء في 24 مباراة حتى الآن مع نادي الزمالك خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 5 أهداف.

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