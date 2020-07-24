صفقة تبادلية نارية بين مانشستر سيتي وبرشلونة هذا الصيف

يرغب بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي في إبرام صفقة تبادلية مع برشلونة خلال فترة الإنتقالات الصيفية.





وأبلغ جوارديولا إدارة مانشستر سيتي بأنه يريد ضم نيلسون سيميدو ظهير برشلونة هذا الصيف، وذلك من أجل تدعيم دفاعات الفريق في الموسم الجديد.





ووفقا لتقارير إسبانية، فإن برشلونة لا يمانع بيع سيميدو، ولكن مقابل الثنائي جواو كانسيلو وايريك جارسيا، حيث يقدر البارسا لاعبهم مقابل 40 مليون يورو.





وأوضحت تلك التقارير إلى أن جوارديولا لا يمانع إبرام تلك الصفقة مع برشلونة، حيث يرى المدرب الإسباني بأنه سوف يتعاقد مع مدافع جديد هذا الصيف، وان جارسيا لن يكون بالتشكيل الأساسي.



