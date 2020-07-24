صدمة كبرى.. ليروى ساني ينصح زميله بعدم الانتقال إلى مانشستر سيتي

الجمعة 24/يوليه/2020 - 07:46 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام



شهدت الساعات الماضية مفاجأة من العيار الثقيل بشأن رغبة مانشستر سيتي الإنجليزي في التعاقد مع نجم بايرن ميونيخ الألماني خلال الصيف الحالي. 

وأبدى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي رغبته في ضم النمساوي ديفيد ألابا هذا الصيف لتدعيم دفاع الفريق.  

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة "تيليجراف"، إن ليروي ساني نصح دافيد ألابا بالبقاء في بايرن ميونخ، وتجنب الذهاب الى مانشستر سيتي. 

وكان قد انتقل ليروى ساني إلى فريق بايرن ميونيخ خلال الميركاتو الصيفي قادما من نادي مانشستر سيتي، وصدمت نصيحة اللاعب الألماني مسئولو الفريق الإنجليزي. 

يذكر أن ليروى ساني قد خرج في تصريحات صحفية قبل رحيله، وأعلن خلالها بأنه لن يجدد عقده مع مانشستر سيتي وسوف يرحل مجاني في نهاية الموسم المقبل، أو بالاتفاق مع النادي في الميركاتو الجاري.

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