نجاح قياسي لأغنية إليسا الجديدة "صاحبة رأي" بعد طرحها بساعات قليلة (فيديو)

الجمعة 24/يوليه/2020 - 07:56 ص
بوابة الفجر

حقق كليب الفنانة إليسا الجديد "صاحبة رأي" نجاحًا كبيرًا" بعد ساعات قليلة من إطلاقه عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

واستطاع الكليب تحقيق أكثر من371,361  مشاهدة بعد أقل من 24 ساعة من طرحه.

نال كليب "صاحبة رأي" إعجاب الجمهور بشكل كبير، حيث علق الكثيرون بالإعجاب بأداء إليسا وبفكرة الأغنية.

كليب "صاحبة رأي" من كلمات أسامة مصطفى وألحان سامر أبو طالب وتوزيع هادي شرارة وهندسة صوت إيلي بربر.

وتتعاون إليسا في ألبومها الجديد، مع عدد من الشعراء والملحنين وهم أمير طعيمة، محمد رحيم، وأسامة مصطفى، ومحمد يحيى، ووليد سعد، وبهاء الدين.



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