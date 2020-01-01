أول مسابقة مصرية لصناعة النجوم في المجال الفني
الجمعة 24/يوليه/2020 - 07:39 ص
الفجر
كشف المخرج أحمد عادل عن مسابقة إطلاق "Be Star"، بداية من شهر سبتمبر القادم، لتكون أول مسابقة في مصر لصناعة النجوم في مجالات (الغناء، التمثيل، الإذاعة، والإعلانات) بحضور ودعم من نجوم الفن، أثناء فترة التدريب في المسابقة حتى اختيار الفائزات في نهاية المهرجان بحضور أكبر النجوم والإعلاميين والشخصيات العامة.
وأضاف "عادل"، في تصريحات تلفزيونية، أن المسابقة ستقام بداية شهر سبتمبر وتنتهي في ديسمبر ٢٠٢٠، وستكون المسابقة محطة مهمة لأي موهبة، ومنصة رائدة في مساعدتهم في ظهورهم بالشكل اللائق للجمهور بالاستفادة طوال فترة التدريب.
يذكر أن هناك إقبالًا ضخمًا من المتقدمات للمسابقة للاستفادة من فترة التدريب لتحقق أحلامهم بشكل أمن وصناعة محتوى قوي تنافس به نجوم الوسط الفني والإعلامي، ويتم حاليا اختيار المتسابقات من لجنة مكونة من إعلاميين ومقدمي برامج وممثلين ومؤسسي شركات إعلانية كبرى، وتغطية إعلامية من برامج على شاشة النهار وصدى البلد والمحور.
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