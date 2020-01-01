أول مسابقة مصرية لصناعة النجوم في المجال الفني

كشف المخرج أحمد عادل عن مسابقة إطلاق "Be Star"، بداية من شهر سبتمبر القادم، لتكون أول مسابقة في مصر لصناعة النجوم في مجالات (الغناء، التمثيل، الإذاعة، والإعلانات) بحضور ودعم من نجوم الفن، أثناء فترة التدريب في المسابقة حتى اختيار الفائزات في نهاية المهرجان بحضور أكبر النجوم والإعلاميين والشخصيات العامة.





وأضاف "عادل"، في تصريحات تلفزيونية، أن المسابقة ستقام بداية شهر سبتمبر وتنتهي في ديسمبر ٢٠٢٠، وستكون المسابقة محطة مهمة لأي موهبة، ومنصة رائدة في مساعدتهم في ظهورهم بالشكل اللائق للجمهور بالاستفادة طوال فترة التدريب.



