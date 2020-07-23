"شفتوا الكابو اتخض ازاي!".. مصطفى قمر يفاجئ حميد الشاعري بدخول غير متوقع لمنزله (فيديو)





وقال قمر خلال الفيديو: ياجماعة أنا دلوقتي دخلت البيت عند حميد الشاعري من غير ما يحس ونشوفه بيعمل ايه!".







وعبر الكابو حميد الشاعري عن دهشته الشديدة لحظة رؤيته مصطفى قمر، وهو ما تسبب في انهيار مصطفى قمر بالضحك على رد فعل حميد.



يذكر أن مصطفى قمر وحميد الشاعري وإيهاب توفيق وهشام عباس، انتهو من تسجيل أغنيتهم الجديدة "زحمة الأيام"، المقرر طرحها خلال الفترة القليلة المقبلة.

نشر الفنان مصطفى قمر، عبر حسابه الرسمي مقطع فيديو يظهر خلاله وهو بداخل منزل الفنان حميد الشاعري.