تطورات جديدة بشأن تعاقد مانشستر يونايتد مع سانشو

الجمعة 24/يوليه/2020 - 06:15 ص
بوابة الفجر
 


يريد مسئولو فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي التعاقد مع جادون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند الألماني، خلال فترة الإنتقالات الصيفية. 

ووفقا لتقارير حسب "ستاندرد"، إن فريق بروسيا دورتموند يصر على عدم قبوله لعرض أقل من 100 مليون لجادون سانشو، ولكن مانشستر يونايتد لا يرغب في إنفاق أكثر من 70 مليون باوند.

وبدأ مانشستر يونايتد بالفعل في الاتجاه لضم لاعب آخر بعد مغالة بوروسيا دورتموند، حيث يعد جاك جريليتش لاعب استون فيلا أبرز البدلاء بعد فشل صفقة سانشو. 

ويضع أيضاً النادي الإنجليزي اللاعب السنغالي اسماعيلا سار جناح واتفورد تحت أعينهم لضمه، خاصة في حالة هبوط فريقه وهذا ما قد يسهل رحيل الموهبة السنغالية إلى جدران أولدترافورد.

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