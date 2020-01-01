نجم الزمالك السابق: طاهر محمد طاهر سيكون أفضل لاعب في الأهلي

الجمعة 24/يوليه/2020 - 06:02 ص
بوابة الفجر
محمد جمال



قال إبراهيم صلاح، نجم نادي الزمالك سابقا وقائد المقاولون العرب حاليا، إنه كان يتمنى انضمام طاهر محمد طاهر، لاعب ذئاب الجبل، الى صفوف نادي الزمالك، قبل التوقيع للنادي الأهلي.

وتابع إبراهيم صلاح خلال استضافته في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "الزمالك لم يطلب التعاقد مع طاهر محمد طاهر من الأساس لذلك تم انتقاله للأهلي".

وأضاف: "طاهر محمد طاهر سيكون أهم اللاعبين في النادي الأهلي حال حصوله على فرصة المشاركة مع الفريق الأحمر".

وأتم: "الزمالك منذ موسمين، كانت هناك ودية مع المقاولون، وكلموني وطلبوا التعاقد مع طاهر محمد طاهر، ولكن الصفقة لم تتم".

أخبار تهمك

عرض إماراتي ضخم يُهدد بقاء نجم الأهلي مع الفريق

منذ حوالي 9 ساعات

لا ينتهي بعد الشفاء.. المصل واللقاح يكشف متلازمة بعد التعافي من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

بعد الموافقة على إرسال قوات لليبيا..تركيا: لا نريد حربًا مع مصر

منذ حوالي 13 ساعة

الهلال السعودي يُخطط لضم «أخطبوط» الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 668 إصابة جديدة بكورونا.. و40 حالة وفاة

منذ حوالي 8 ساعات

"أمور في غاية الخطورة".. رسائل السيسي خلال الاحتفال بذكرى ثورة يوليو

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الأرصاد تحذر : موجة حارة تضرب البلاد غدا

منذ حوالي 16 ساعة

بيان مهم من مجلس الوزراء بشأن صلاة عيد الأضحى

منذ حوالي 18 ساعة

نجم الأهلي السابق يرشح هذا اللاعب لتعويض رحيل رمضان صبحي المحتمل

منذ ساعتين و 30 دقيقة

الموت يفجع الفنانة نهال عنبر

منذ أقل من ساعتين

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

أسعار الذهب تواصل القفز فى التعاملات المسائية.. وعيار 21 يتخطي الـ 840 جنيه

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تصريحات جديدة من القيادة المركزية الأمريكية بشأن الطائرة الإيرانية

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار مبشرة من وزارة التعليم عن نتيجة الشهادة الثانوية

منذ حوالي 10 ساعة

هل يورط ميسي برشلونة في دوري أبطال أوروبا ؟

منذ حوالي 5 ساعات

توضيح عاجل من مجلس الوزراء بشأن القرارات الأخيرة (فيديو)

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:48 ص

عاجل.. تصريحات جديدة من القيادة المركزية الأمريكية بشأن الطائرة الإيرانية

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

07:43 م

الموت يفجع الفنانة نهال عنبر

04:45 ص

بعد الموافقة على إرسال قوات لليبيا..تركيا: لا نريد حربًا مع مصر

05:00 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 668 إصابة جديدة بكورونا.. و40 حالة وفاة

10:04 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً