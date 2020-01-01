ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

الجمعة 24/يوليه/2020 - 05:33 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي

توج نادي ليفربول الإنجليزي منذ يومين بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل رسمي عقب مباراة الفريق ضد نادي تشيلسي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

 واستطاع نادي ليفربول الإنجليزي أن يفوز على نظيره نادي تشيلسي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعت بينهم يوم الأربعاء الماضي ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز كالآتي: 

1. جيمي فاردي، ليستر سيتي، 23 هدفًا.

2. داني إنجز، ساوثهامبتون، 21 هدفًا.

3. بيير إيميريك أوباميانج، آرسنال، 20 هدفًا.

4. رحيم ستيرلينج، مانشستر سيتي، 19 هدفًا.

5. محمد صلاح، ليفربول، 19 هدفًا.

6. ساديو ماني، ليفربول، 17 هدفًا.

7. ماركوس راشفورد، مانشستر يونايتد، 17 هدفًا.

8. أنطوني مارسيال، مانشستر يونايتد، 17 هدفًا.

9. راؤول خيمينيز، وولفرهامبتون، 17 هدفًا.

10. هاري كين، توتنهام هوتسبير، 17 هدفًا.

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