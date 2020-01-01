رئيس سموحة يحدد سعر بيع نجم الفريق

الجمعة 24/يوليه/2020 - 05:30 ص
بوابة الفجر
محمد جمال


أكد فرج عامر رئيس نادي سموحه أن أحد وكلاء اللاعبين عرضوا على إدارة النادي عرض من أحد الأندية وطلبت مبلغ 2 مليون دولار للإستغناء عن اللاعب ولكن الصفقة لم تتم .

وأضاف عامر في تصريحات خاصة لبرنامج "البريمو" على قناة "Ten" مع الإعلامي إسلام صادق أن الأهلي والزمالك لم يطلبا رسمياً التعاقد مع مهاجم الفريق ولكني حددت مبلغ 2 مليون دولار لمن يريد التعاقد مع حسام حسن .

وأكد فرج عامر رئيس نادي سموحة أن قرار توقيع غرامة على اللاعبين في حالة إصابتهم بفيروس "كورونا" نتيجة لعدم إلتزامهم بكافة التعليمات والإجراءات الإحترازية.

وأشار رئيس سموحة في تصريحات خاصة لبرنامج "البريمو" على قناة "Ten" مع الإعلامي إسلام صادق أن هناك حالتين مًابين بفيروس "كورونا" وتم الإعلان عنهم ، مشيراً إلى أنه قرر توقيع غرامة مالية على أي لاعب يتم إصابته بهذا الفيروس في الفترة القادمة لعدم إلتزامه بكافه الأجراءات الوقائيه .

وقال فرج عامر رئيس نادي سموحة أنه سيتم عمل مسحات لجميع اللاعبين بصفة مستمرة خلال الفترة القادمة للحفاظ سلامة الجميع.

وأضاف عامر في تصريحات خاصة لبرنامج "البريمو" على قناة "Ten" مع الإعلامي إسلام صادق أن النادي يتبع جميع الإجراءات الإحترازية والوقائية خلال الأيام الماضية وحرصين تماماً على الحفاظ على جميع العاملين بالنادي من خلال إجراء مسحات بصفه مستمره .

وتابع اللاعبين يحضرون للنادي من أجل التدريبات فقط ولم يستخدمو غرف تغيير الملابس وعليهم الحفاظ على سلامتهم وإتباع الإجراءات اللازمة .

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