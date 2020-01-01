موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل فى ختام الدوري الانجليزي

الجمعة 24/يوليه/2020 - 04:54 ص
بوابة الفجر
محمد جمال


يستضيف ملعب سانت جيمس بارك مباراة قوية تجمع بين نيوكاسل يونايتد صاحب الأرض ونظيره ليفربول ضمن مباريات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الانجليزي البريميرليج فى ختام الموسم الجاري .

وتوُج ليفربول بلقب الدوري الانجليزي البريميرليج هذا الموسم بعد غياب طويل دام لثلاثون عام وتسلم الكأس عقب الفوز على تشيلسي الجولة الماضية .

موعد مباراة نيوكاسل وليفربول بالدوري الانجليزي البريميرليج

تقام مباراة ليفربول ونيوكاسل يوم الأحد القادم فى تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والساسة مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس .

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي البريميرليج برصيد 96 بينما نيوكاسل فى المركز الثالث عشر برصيد 44 نقطة .

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