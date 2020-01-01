فرج عامر يدعم شوبير لرئاسة اتحاد الكرة









كشف فرج عامر رئيس نادى سموحة عن رأيه فى انتخابات الاتحاد المصرى لكرة القدم القادمة والذي من المرجح أن تكون بين أحمد شوبير نجم كرة القدم المصرية السابق وهانى أبوريدة رئيس الأتحاد السابق.





وأكد فرج عامر رئيس نادي سموحة على مساندة أحمد شوبير نائب رئيس إتحاد الكرة السابق أمام هاني أبو ريدة المُرشح المُحتمل على رئاسة إتحاد الكرة في الإنتخابات القادمة .





وأضاف عامر في تصريحات خاصة لبرنامج "البريمو" على قناة "Ten" مع الإعلامي إسلام صادق أن أبو ريدة خذلنا في أحد السنوات عندما طالبنا بحكام أجانب في أحد مباريات الدوري وأيضاً مجلس إتحاد الكرة السابق لم يُقدم المنتظر منه في فترة رئاسته للجبلاية خاصة في بطولة افريقيا التي أقيمت في القاهرة .



