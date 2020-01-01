موعد مباراة ميلان ضد أتلانتا في الدوري الإيطالي

الجمعة 24/يوليه/2020 - 04:14 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم
 

ينتظر عشاق كرة القدم مباراة نارية تجمع بين ميلان ونظيره أتلانتا، اليوم الجمعة الموافق 24 يوليو الجاري، على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثون من الدوري الإيطالي الممتاز.

موعد مباراة ميلان ضد أتلانتا في الدوري الإيطالي:-

من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية، والساعة الثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات، والساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان ضد أتلانتا في الدوري الإيطالي:-

وتُنقل المباراة حصريا عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

وكانت مباراة الزهاب بين الفريقين قي انتهت بفوز كاسح لميلان على فريق أتلانتا بخمسة أهداف دون رد.

يحتل أتلانتا المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 74 نقطة، خلف يوفنتوس المتصدر برصيد 80 نقطة، فيما يتواجد ميلان في المركز السادس برصيد 59 نقطة.

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