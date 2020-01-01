مروان خوري يتخطى حاجز المليون الأول بأغنية "كمل حياتك"

الجمعة 24/يوليه/2020 - 05:19 ص
بوابة الفجر
لمياء علي


حقق النجم اللبناني مروان خوري نجاحًا كبيرًا بأغنيته الجديدة "كمل حياتك، التي تم طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.

وحصد مروان من خلال هذا العمل أكثر من مليون مشاهدة بعد أسبوع واحد فقط على طرحها عبر قناته الرسمية في موقع “يوتيوب”.

أغنية “كمل حياتك” من كلمات وألحان مروان خوري، توزيع داني خوري ويدعو من خلالها إلى التفاؤل.

وجاء العمل بمثابة رسالة تفاؤل، يقدم مروان من خلالها لجمهوره جرعة من الأمل والتمسك بإرادة الحياة رغم قسوة ما يمرّ به العالم منذ انتشار وباء كورونا.

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