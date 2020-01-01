نجم الفراعنة السابق: ما فعله محمد صلاح لم يتوقعه أحد









قال إبراهيم سعيد لاعب المنتخب الوطني السابق أنه لا يوجد أحد يتوقع ما فعله محمد صلاح مع ليفربول بالتتويج بالألقاب والبطولات .





وتابع سعيد في تصريحات خاصة على قناة "Ten" مع الإعلامي إسلام صادق أن خروج صلاح للإحتراف نقطة تغير كبير في مشواره الكروي ، وتتويجه بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم ستكون دافع قوي خلال الفترة القادمة .





وأكمل أن إصرار صلاح على الإحتراف من الدوري السويسري وعدم لعبه للأهلي والزمالك وقتها يُعد تفكير لاعب يبحث عن المجد .



