نجم الفراعنة السابق: ما فعله محمد صلاح لم يتوقعه أحد
الجمعة 24/يوليه/2020 - 03:49 ص
محمد جمال
قال إبراهيم سعيد لاعب المنتخب الوطني السابق أنه لا يوجد أحد يتوقع ما فعله محمد صلاح مع ليفربول بالتتويج بالألقاب والبطولات .
وتابع سعيد في تصريحات خاصة على قناة "Ten" مع الإعلامي إسلام صادق أن خروج صلاح للإحتراف نقطة تغير كبير في مشواره الكروي ، وتتويجه بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم ستكون دافع قوي خلال الفترة القادمة .
وأكمل أن إصرار صلاح على الإحتراف من الدوري السويسري وعدم لعبه للأهلي والزمالك وقتها يُعد تفكير لاعب يبحث عن المجد .
ويذكر أن محمد صلاح قاد ليفربول للتتويج بلقب الدوري الانجليزي البريميرليج بعد غياب طويل دام لثلاثون عام.