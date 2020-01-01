الموت يفجع الفنانة نهال عنبر

الجمعة 24/يوليه/2020 - 04:45 ص
بوابة الفجر
أماني سلام

أعلنت الفنانة نهال عنبر، عن وفاة خالها منذ قليل دون الكشف عن سبب الوفاة أو أي تفاصيل عن الجنازة.

ونشرت عنبر، صورة خالها عبر حسابها الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" للتعبير عن حزنها على فراقه.

وعلقت على الصورة قائلة: "اللقاء يا أغلى وأحن خال وأب ليا، المهندس فاروق أبو علم كنا أصحاب أكثر من انك خالي".

وأضافت "حبيبي، إن القلب ليدمع على فراقك، رايح عند ماما وبابا وبهره سلملي عليهم، اللهم يثبتك عند السؤال ويرحمك برحمته الواسعة، ويسكنه فسيح جناته نسألكم الدعاء والفاتحة".



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