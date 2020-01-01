عاصي الحلاني يحقق مركزا متقدما بيوتيوب بأحدث أغانيه "رجعتيني لبدايتي"





وتفوق عاصي الحلاني، بذلك على كل الإصدارات الغنائية الجديدة عبر يويتيوب.



أغنية “رجعتيني لبدايتي” من كلمات عبير أبو إسماعيل وألحان حسان عيسى وتوزيع عمر صباغ,





وتم تصوير الكليب في منزل عاصي الحلاني الواقع بمزرعته الخاصة في بلدة الحلانية في البقاع اللبناني ويحمل توقيع المخرج أحمد المنجد.





طرح فارس الغناء العربي النجم اللبناني عاصي الحلاني، أغنية جديدة حملت عنوان "رجعتيني لبدايتي" وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.وحقق كليب الأغنية نجاحًا كبيرًا حيث تصدر المرتبة الأولى في قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا عبر موقع يوتيوب، في لبنان.