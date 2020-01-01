عاصي الحلاني يحقق مركزا متقدما بيوتيوب بأحدث أغانيه "رجعتيني لبدايتي"

الجمعة 24/يوليه/2020 - 04:28 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

طرح فارس الغناء العربي النجم اللبناني عاصي الحلاني، أغنية جديدة حملت عنوان "رجعتيني لبدايتي" وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.

وحقق كليب الأغنية نجاحًا كبيرًا حيث تصدر المرتبة الأولى في قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا عبر موقع يوتيوب، في لبنان.

وتفوق عاصي الحلاني، بذلك على كل الإصدارات الغنائية الجديدة عبر يويتيوب.

أغنية “رجعتيني لبدايتي” من كلمات عبير أبو إسماعيل وألحان حسان عيسى وتوزيع عمر صباغ,

 وتم تصوير الكليب في منزل عاصي الحلاني الواقع بمزرعته الخاصة في بلدة الحلانية في البقاع اللبناني ويحمل توقيع المخرج أحمد المنجد.

أخبار تهمك

عصام الشوالي يكشف عن المرشح الأقوي للفوز بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. الصحة: تسجيل 668 إصابة جديدة بكورونا.. و40 حالة وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

"أمور في غاية الخطورة".. رسائل السيسي خلال الاحتفال بذكرى ثورة يوليو

منذ حوالي 17 ساعة

نجم الأهلي السابق يرشح هذا اللاعب لتعويض رحيل رمضان صبحي المحتمل

منذ أقل من ساعة

أسعار الذهب تواصل القفز فى التعاملات المسائية.. وعيار 21 يتخطي الـ 840 جنيه

منذ حوالي 10 ساعة

لا ينتهي بعد الشفاء.. المصل واللقاح يكشف متلازمة بعد التعافي من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

أخبار مبشرة من وزارة التعليم عن نتيجة الشهادة الثانوية

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي والزمالك يتنافسان على ضم نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. تصريحات جديدة من القيادة المركزية الأمريكية بشأن الطائرة الإيرانية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأرصاد تحذر : موجة حارة تضرب البلاد غدا

منذ حوالي 14 ساعة

هل يورط ميسي برشلونة في دوري أبطال أوروبا ؟

منذ حوالي 3 ساعات

الهلال السعودي يُخطط لضم «أخطبوط» الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عرض إماراتي ضخم يُهدد بقاء نجم الأهلي مع الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

صدمة فى الأهلي بسبب الصفقة المنتظرة

منذ حوالي 3 ساعات

بعد الموافقة على إرسال قوات لليبيا..تركيا: لا نريد حربًا مع مصر

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:48 ص

عاجل.. تصريحات جديدة من القيادة المركزية الأمريكية بشأن الطائرة الإيرانية

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

07:43 م

بعد الموافقة على إرسال قوات لليبيا..تركيا: لا نريد حربًا مع مصر

05:00 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 668 إصابة جديدة بكورونا.. و40 حالة وفاة

10:04 م

لا ينتهي بعد الشفاء.. المصل واللقاح يكشف متلازمة بعد التعافي من كورونا (فيديو)

01:41 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً