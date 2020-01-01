رانيا فريد شوقي تحتفل بعيد ميلاد والدتها

الجمعة 24/يوليه/2020 - 04:13 ص
بوابة الفجر
أماني سلام

احتفلت الفنانة رانيا فريد شوقي، بعيد ميلاد والدتها الذي يوافق اليوم الجمعة، حيث وجههت لها رسالة خاصة.

ونشرت رانيا، مقطع فيديو يجمع بعض الصور بينها وبين والدتها وولداها الفنان الراحل فريد شوقي، وشقيقتها المخرجة عبير عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلقت على الفيديو قائلة "كل سنة وانتي طيبة يا يا أمي ربنا يخليكي لينا ودايما منورة حياتنا ومضلله علينا بحبك وحنيتك يا ست الكل بحبك".

يذكر أن آخر أعمال رانيا فريد شوقي، مشاركتها فى مسرحية الملك لير، الملك لير" بطولة يحيى الفخرانى، فاروق الفيشاوى، ريهام عبد الغفور، هبة مجدى، محمد فراج، نضال الشافعى، أحمد عزمى، محمد فهيم، أحمد فؤاد سليم، ناصر سيف ومن إخراج تامر كرم ويعود الفخرانى لتقديم الرواية مرة أخرى على خشبة المسرح بعد 18 عامًا من عرضها حيث أخرجها مسرحيًا أحمد عبد الحليم وتليفزيونيًا جمال عبد الحميد.

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