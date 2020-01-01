نقل مارسيل خليفة إلى المستشفى وسط دعوات الجمهور

الجمعة 24/يوليه/2020 - 03:52 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

أثار الفنان مارسيل خليفة، ضجة كبيرة وذلك بعدما تعرض لوعكة صحية، ونقل على وجه السرعة إلى أحد المستشفيات في مدينة سيدني الأسترالية حيث يقطن حالياً.

وخضع مارسيل لفحوصات طبية والتي أثبتت وجود انسداد في شرايين القلب، الأمر الذي توجّب خضوعه لجراحة عاجلة وتمت بنجاح.

وشارك صديقه خالد بدوي، صورة له في المستشفى متمنياً له الشفاء العاجل وسط دعوات مكثفة من الجمهور.

يذكر أن الفنان مارسيل خليفة، نشر قبل فترة صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وظهر "خليفة" في هذه الصورة برفقة ابنه كاشفًا عن شفاءه بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث كتب قائلا: "كم نحبّكم إلى الأصدقاء الكُثُرْ المنتشرين على هذه البسيطة أقول لكم البارحة في عيد القيامة وبعد شفاء ابني رامي، أقدمنا إلى ميل غريزي فينا إلى عيش معنى القيامة بعد شهر من القلق المضني".

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