المطربة الكندية "faouzia" تطرح أغنيتها الجديدة"how it all works out" (فيديو)



"the Stripped version of How It All Works Out is out now"

يذكر أن فوزية، ولدت في 5 يوليه 2000 والمعروفة باسم Faouzia (فوزية) وهي مغنية وكاتبة أغاني كندية مغربية. ولدت في الدار البيضاء بالمغرب، ثم انتقلت مع عائلتها مانيتوبا قبل أن تستقر في كارمان، مانيتوبا، تتحدث الإنجليزية والفرنسية والعربية بطلاقة.في سن الخامسة عشر، فازت بجائزة أغنية العام وجائزة الجمهور والجائزة الكبرى، وبدأت نشر أغانيها والـ Covers للأغاني المعروفة على يوتيوب،



"the Stripped version of How It All Works Out is out now"

نشرت الفنانة المغربية الكندية فوزية أويحيي عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" فيديو لأغنيتها الجديدة "how it all works out" وذلك بهدف الترويج لهاوتم طرح الأغنية عبر قناتها الرسمية في موقع الفيديوهات "يوتيوب" منذ بضعة ساعات وحققت ما يقرب 90 ألف مشاهدة في 8 ساعات فقط.وعلقت "فوزية" علي الفيديو قائلة: "النسخة المجردة من "how it all works out "الآن" وهو إسم أغنيتها الجديدة التي تم طرحها منذ ساعات قليله عبر "يوتيوب".