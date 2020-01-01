إبراهيم سعيد يطلق تصريح من العيار الثقيل









قال إبراهيم نجم كرة القدم المصرية السابق أن ليس أي لاعب في الدوري المصري يستطيع اللعب للأهلي والزمالك .





وأضاف سعيد في تصريحات خاصة لبرنامج "البريمو" على قناة "Ten" مع الإعلامي إسلام صادق أن اللعب للأهلي والزمالك ليس بالسهولة التي يتخيلها الكثير مشيراً إلى أن الضغوط التي يتعرض لها اللاعبين داخل قطبي الكرة المصرية صعبة على أي لاعب .





وتابع اللاعب الذي ينضم للاهلي والزمالك يبدء في تحدي كبير ويستطيع تحقيق ألقاب وبطولات لن يحققها خارج الناديين .



