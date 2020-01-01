طليق النجمة أصالة يكشف رسميا حقيقة شائعة خيانته لها في منزلهما

كشف المنتج أيمن الذهبي حقيقة انفصاله عن النجمة أصالة نصري، منذ أكثر من 14 عاما، بسبب خيانته لها.

وقال أيمن الذهبي بفيديو عبر "يوتيوب"، إن كل ما تردد غير صحيح، وأنها مجرد تكهنات من قبل البعض.





وأشار إلى أنه صاحب فكرة الكليب الذي تدور حول الخيانة الزوجية، لكنه لم يفعل ذلك مع أصالة.

وأضاف الذهبي: "ليس من المعقول أن أخون زوجتي في منزلها في توقيت صعب عندما غابت عن المنزل لمدة نصف ساعة فقط كانت ترغب في شراء بعض الأغراض من السوبر ماركت".



وكشف الذهبي أنه صاحب فكرة أغنية "سامحتك" أيضاً، والتي قيل وقت طرحها أن أصالة غنتها بسبب خيانة الذهبي لها في شهر العسل.





