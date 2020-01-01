مشاهدات مرتفعة لأغنية كارول سماحة الجديدة "Bon Voyage"

ونجحت الأغنية في تحقيق أكثر من 4,563,749 مشاهدة عبر يوتيوب منذ طرحها في 1 يوليو الجاري.

حققت أغنيه "bon voyage" ، للمطربة اللبنانية كارول سماحة نجاجًا كبيرًا منذ طرحها بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

حققت أغنيه "bon voyage" ، للمطربة اللبنانية كارول سماحة نجاجًا كبيرًا منذ طرحها بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

Bon Voyage من كلمات كارول سماحة والسورية كاملة خير وألحان الفرنسي يان بيري والمغربي دي جي يوسف والكليب تولى إخراجه بتول عرفه.



