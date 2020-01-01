جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

الجمعة 24/يوليه/2020 - 02:34 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي


توج نادي ليفربول الإنجليزي منذ يومين بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل رسمي عقب مباراة الفريق ضد نادي تشيلسي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

 واستطاع نادي ليفربول الإنجليزي أن يفوز على نظيره نادي تشيلسي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعت بينهم يوم الأربعاء الماضي ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز كالآتي: 

1- ليفربول 96 نقطة.

2- مانشستر سيتي 78 نقطة.

3- مانشستر يونايتد 63 نقطة.

4- تشيلسي 63 نقطة.

5- ليستر سيتي 62 نقطة.

6- وولفرهامبتون واندررز 59 نقطة.

7- توتنهام 58 نقطة.

8- شيفيلد يونايتد 54 نقطة.

9- بيرنلي 54 نقطة.

10- آرسنال 53 نقطة.

11- إيفرتون 49 نقطة.

12- ساوثهامبتون 49 نقطة.

13- نيوكاسل يونايتد 44 نقطة.

14- كريستال بالاس 42 نقطة.

15- وست هام يونايتد 38 نقطة.

16- برايتون 38 نقطة.

17- أستون فيلا 34 نقطة.

18- واتفورد 34 نقطة.

19- بورنموث 31 نقطة.

20- نوريتش سيتي 21 نقطة.

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