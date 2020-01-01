علي ماهر: الأهلي نادي القرن بدون نقاش ومحمود الخطيب "بيعدل الدماغ"

قال علي ماهر نجم الأهلي السابق والمدير الفني السابق لفريق إنبي، إن النادي الأهلي هو نادي القرن الحقيقي.





وأضاف في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار "لا يمكن الحديث بشأن هذا الصدد، وبدون النقاش".





وتابع: "أما عن إهانة رموز الأهلي أو الزمالك، فهو شيء خاطئ فمثلا إذا ذكر حسن شحاتة فيجب أن نقول الكابتن قبلها".





وأضاف: "كيف يتم توجيه أي انتقادات للكابتن محمود الخطيب، فهو بمجرد ذكر اسمه فهو بيعدل المزاج"





وكشف علي ماهر نجم الأهلي السابق والمدير الفني السابق لفريق إنبي، مستقبله التدريبي خلال الفترة المقبلة.





وقال ماهر في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "لدي عرض من الدوري المصري، بالإضافة إلى عرضين من خارج مصر".



