"مش أول جواز ولا فرحة ليا".. إيناس عز الدين تفاجئ جمهورها بزواجها

الجمعة 24/يوليه/2020 - 02:32 ص
بوابة الفجر
سيدة صادق


نشرت المطربة إيناس عز الدين بوست لها علي صفحتها الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تعلن من خلاله زواجها.

وكتبت "إيناس" مش أول جواز ولا فرحة ليا و مع نفس الانسان اللي فرحت معاه أول مرة برضو بس المرة دي الفرحة مختلفة شوية لأن يتخللها نضج كبير في عقولنا و في شخصياتنا و في علاقتنا ما بقيتش إيناس الطايشة الطفلة زيادة عن اللزوم بتاعة زمان اللي مستنية الفرح علشان تلبس فستان و ترقص وتتنطط وسط اصحابها.

وتابعت "عز الدين": و لكن بقيت الست اللي بتدور على ما بعد الفستان الابيض و المسئولية والحياة الهادية المطمئنة والبيت و الامان و الاستقرار و الحقيقة هو كمان مساعدني على ده زي ما طول عمره كان بيساعدني اتخطى كل خرج.و ده مخليني حاسة بقيمة و قدر العلاقة دلوقتي بشكل اوقع

وفي سياق آخر وأثناء أزمة الفنانة إيناث عز الدين قام طليق الفنانة إيناس عز الدين بالخروج عن صمته بمنشور عبر حسابه، يدافع من خلاله بقوة عنها بعد الهجوم القاسي الذي إنهاب عليها بعد تأكيد عدم إصابتها بفيروس كورونا.

و استنكر أحمد قمر طليق إيناس عز الدين نجمة اراب ايدول نية نقابة الموسيقيين لشطبها بعد الأحداث التي وقعت بعد ظهور نتيجتها سلبية من فيروس كورونا، فنشر تساؤلاته كيف يتم الترويج لهذه الفكرة دون حتى استدعائها والتحقيق معهاوعقبة بتواجهني.


أخبار تهمك

أسعار الذهب تواصل القفز فى التعاملات المسائية.. وعيار 21 يتخطي الـ 840 جنيه

منذ حوالي 8 ساعات

بعد ساعات من الرعب.. الطائرة الإيرانية تعود إلى طهران

منذ أقل من ساعة

عصام الشوالي يكشف عن المرشح الأقوي للفوز بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة الا ربع

أخبار مبشرة من وزارة التعليم عن نتيجة الشهادة الثانوية

منذ حوالي 7 ساعات

بعد الموافقة على إرسال قوات لليبيا..تركيا: لا نريد حربًا مع مصر

منذ حوالي 10 ساعات

صدمة فى الأهلي بسبب الصفقة المنتظرة

منذ ساعة

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

لا ينتهي بعد الشفاء.. المصل واللقاح يكشف متلازمة بعد التعافي من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

صفقة الأهلي الجديدة تجتاز الكشف الطبي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الصحة: تسجيل 668 إصابة جديدة بكورونا.. و40 حالة وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

الهلال السعودي يُخطط لضم «أخطبوط» الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأرصاد تحذر : موجة حارة تضرب البلاد غدا

منذ حوالي 12 ساعة

رسائل نارية للمعتدين والمرتزقة.. مناورات وتدريبات مرعبة للقوات المسلحة المصرية

منذ ساعة و 15 دقيقة

هل يورط ميسي برشلونة في دوري أبطال أوروبا ؟

منذ أقل من ساعة

عرض إماراتي ضخم يُهدد بقاء نجم الأهلي مع الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي والزمالك يتنافسان على ضم نجم بيراميدز

منذ 43 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:43 م

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

بعد الموافقة على إرسال قوات لليبيا..تركيا: لا نريد حربًا مع مصر

05:00 م

عصام الشوالي يكشف عن المرشح الأقوي للفوز بدوري أبطال إفريقيا

01:53 ص

عاجل.. الصحة: تسجيل 668 إصابة جديدة بكورونا.. و40 حالة وفاة

10:04 م

صدمة فى الأهلي بسبب الصفقة المنتظرة

01:35 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً