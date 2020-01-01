"مش أول جواز ولا فرحة ليا".. إيناس عز الدين تفاجئ جمهورها بزواجها









نشرت المطربة إيناس عز الدين بوست لها علي صفحتها الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تعلن من خلاله زواجها.وكتبت "إيناس" مش أول جواز ولا فرحة ليا و مع نفس الانسان اللي فرحت معاه أول مرة برضو بس المرة دي الفرحة مختلفة شوية لأن يتخللها نضج كبير في عقولنا و في شخصياتنا و في علاقتنا ما بقيتش إيناس الطايشة الطفلة زيادة عن اللزوم بتاعة زمان اللي مستنية الفرح علشان تلبس فستان و ترقص وتتنطط وسط اصحابها.وتابعت "عز الدين": و لكن بقيت الست اللي بتدور على ما بعد الفستان الابيض و المسئولية والحياة الهادية المطمئنة والبيت و الامان و الاستقرار و الحقيقة هو كمان مساعدني على ده زي ما طول عمره كان بيساعدني اتخطى كل خرج.و ده مخليني حاسة بقيمة و قدر العلاقة دلوقتي بشكل اوقعوفي سياق آخر وأثناء أزمة الفنانة إيناث عز الدين قام طليق الفنانة إيناس عز الدين بالخروج عن صمته بمنشور عبر حسابه، يدافع من خلاله بقوة عنها بعد الهجوم القاسي الذي إنهاب عليها بعد تأكيد عدم إصابتها بفيروس كورونا.و استنكر أحمد قمر طليق إيناس عز الدين نجمة اراب ايدول نية نقابة الموسيقيين لشطبها بعد الأحداث التي وقعت بعد ظهور نتيجتها سلبية من فيروس كورونا، فنشر تساؤلاته كيف يتم الترويج لهذه الفكرة دون حتى استدعائها والتحقيق معهاوعقبة بتواجهني.